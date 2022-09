नवी दिल्ली - केस गळती रोखण्यासाठी तुमच्या आहारात अक्रोड, अंडी, हिरव्या पालेभाज्या, सॅल्मन, गाजर या 5 गोष्टींचा साावेश करणे अत्यंत महत्त्वाचे ( Diet To Prevent Hair Fall ) आहे. समाविष्ट करण्यात आलेल्या या 5 गोष्टींमुळे तुम्हाला केस गळतीपासून सुटका नक्की मिळेल. तुमच्या केसांची चमक कमी होण्यापासून रोखण्यासाठी तुम्ही तुमच्या आहारात ताबडतोब 5 पदार्थांना समाविष्ट करा.जेव्हा केसांच्या आरोग्याचा प्रश्न येतो तेव्हा, तुमच्या आहाराच्या निवडीद्वारे तुमचा आहार आणि पोषण यावर बारकाईने लक्ष देणे गरजेचे असते. आहारातील लहान बदल मोठा फरक करू शकतात. तुमच्या केसांत आनुवांशिकता, वृद्धत्व, हार्मोन्स, पोषक तत्वांची कमतरता आणि इतर घटकांमुळे प्रभावित होतात. तुमचे केस मजबूत आणि लांब राहण्यासाठी, प्रत्येक केस पेशींनी बनलेला असतो ज्यामध्ये केराटिन असते, प्रथिने, जीवनसत्त्वे आणि खनिजे नियमितपणे पुरवणे आवश्यक असते.

अक्रोड - अक्रोडमध्ये बायोटिन, व्हिटॅमिन ई, ओमेगा 6, 3 आणि मॅग्नेशियमचे प्रमाण जास्त (Walnut strengthens hair roots ) असते. हे तुम्हाला तुमच्या केसांच्या मुळांना बळकट करण्यात आणि तुमच्या टाळूचे पोषण करण्यास मदत करू शकते. जेव्हा तुम्ही तुमच्या दैनंदिन आहारात अक्रोडाचा समावेश करता तेव्हा तुम्ही केसांची वाढ वाढवू शकता आणि केस पातळ होणे कमी करू शकता. आणखी एक अल्प माहिती अशी आहे की अक्रोड केस खराब होण्यास मदत करू शकतात. सूर्यप्रकाशामुळे किंवा रासायनिक उपचारांमुळे तुमचे केस खराब झाले असल्यास, नुकसान परत करण्यासाठी दररोज काही अक्रोड खा.

सॅल्मन - ओमेगा 6 आणि 3 फॅटी ऍसिडचा एक उत्तम स्रोत, जे तुमच्या केसांच्या वाढीसाठी विलक्षण आहेत, फॅटी फिश ( Salmon fish excellent source of omega fatty acids ) आहे. शरीर या प्रकारची निरोगी चरबी तयार करू शकत नसल्यामुळे, ते अन्न स्त्रोतांकडून मिळणे आवश्यक आहे. जर तुम्ही सॅल्मनचे सेवन केले तर तुम्हाला केस पातळ होत असल्यास ते नवीन केस वाढण्यास मदत करू शकते. याव्यतिरिक्त, या माशात आवश्यक जीवनसत्त्वे आणि अँटिऑक्सिडंट्स जास्त आहेत, ज्यामुळे ते आपल्या केसांच्या वाढीसाठी निरोगी अन्न बनते. शिवाय, सॅल्मन आणि इतर फॅटी माशांमध्ये फॉलिकल-उत्तेजक व्हिटॅमिन डीचे प्रमाण जास्त असते. सॅल्मन हा एक स्वादिष्ट आणि बहुमुखी पर्याय आहे जो तुम्ही तुमच्या आवडत्या पदार्थांच्या यादीमध्ये जोडला पाहिजे. जर तुम्ही सीफूड खात नसाल तर ओमेगा-३ अंबाडीच्या बियांसारख्या काजू आणि बियांमध्ये आढळू शकतात.

अंडी - अंड्यांमध्ये प्रथिने आणि केसांच्या आरोग्यासाठी आवश्यक पोषक (Eggs contain protein and nutrients for hair ) असतात, जसे की कोलीन, लोह आणि जीवनसत्त्वे A, D आणि B12. अंड्यात बायोटिनचे प्रमाण जास्त असते, एक बी व्हिटॅमिन जे केसांच्या वाढीस प्रोत्साहन देते. केराटीन हा एक प्रकारचा प्रथिन आपल्या केसांना बनवण्यासाठी वापरला जातो. परिणामी, केसांचा पोत आणि वाढीसाठी ते महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. मग, व्हिटॅमिन बी 6 टाळूमध्ये रक्त प्रवाह वाढवेल. शेवटी, बायोटिन किंवा व्हिटॅमिन बी7 केसांची गुणवत्ता, चमक आणि जाडी सुधारते. सर्व आवश्यक सूक्ष्म अन्नद्रव्ये मिळविण्यासाठी आपल्या आहारात अंड्यांचा समावेश करा.

हिरव्या पालेभाज्या - अशा अनेक भाज्या आहेत ज्या तुम्हाला तुमचे केस सुंदर ठेवण्यास मदत ( Spinach best source of iron ) करतात. हिरव्या पालेभाज्या जसे की अजमोदा (ओवा), पालक, तसेच वनस्पती उत्पादने (सोया, पांढरे बीन्स, जर्दाळू आणि अंजीर) मध्ये लोहाचे प्रमाण जास्त असते, जे केस गळणे आणि तुटणे टाळण्यास मदत करते. पालक हा लोहाचा सर्वोत्तम शाकाहारी-अनुकूल स्त्रोतांपैकी एक आहे, एक पोषक तत्व जे केस पातळ होण्यापासून रोखू शकते. आयर्न व्यतिरिक्त, पालकामध्ये फोलेट, तसेच जीवनसत्त्वे अ आणि सी भरपूर असतात. आजच्या समाजात व्हिटॅमिन सीची कमतरता असामान्य असताना, कोलेजन संश्लेषण आणि केसांच्या उत्पादनादरम्यान उद्भवणाऱ्या केराटिन तंतूंच्या क्रॉस-लिंकिंगसाठी ते आवश्यक आहे. तंतू.

गाजर - गाजर केवळ डोळ्यांसाठीच चांगले नाही तर केसांसाठीही चांगले ( Carrots strengthen and moisturize healthy scalp ) आहे. निरोगी स्कॅल्पमुळे चमकदार, सुस्थितीत केस मजबूत आणि मॉइश्चराइज्ड असतात. गाजरांमध्ये बीटा-कॅरोटीन मुबलक प्रमाणात असते आणि त्याचे सेवन केल्यावर ते व्हिटॅमिन ए मध्ये बदलते. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की तुमच्या शरीरातील सर्व पेशींना कार्य करण्यासाठी व्हिटॅमिन ए आवश्यक आहे, त्यामुळे तुम्ही मोठ्या प्रमाणात व्हिटॅमिन ए वापरण्याची शिफारस केली जाते. आहार व्हिटॅमिन ए नसलेल्या आहारामुळे टक्कल पडणे, केस पातळ होणे आणि केस गळणे होऊ शकते.

(टीप: वर नमूद केलेल्या आहाराच्या टिप्सचे समर्थन डॉ अर्चना बत्रा एक पोषणतज्ञ, मधुमेह शिक्षक आणि फिजिओथेरपिस्ट करत आहेत. तथापि, आपण आपल्या आहारात कोणतेही बदल करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा अशी शिफारस.)