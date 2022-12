मेहसाणा (गुजरात) : गुजरातमधील मेहसाणाच्या दौऱ्यावर आलेले गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी नव्या शैक्षणिक धोरणावर (new education policy) स्पष्टीकरण दिले आहे. (Amit Shah on new education policy). सेठ जीसी हायस्कूलला 95 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात अमित शाह म्हणाले की, नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार एमबीबीएस आणि अभियांत्रिकीचे उच्च शिक्षण मातृभाषेतून होईल. (Engineering and MBBS in Mother tongue).

गुजरातीमध्ये उच्च शिक्षण : अमित शाह म्हणाले, "जेव्हा हे धोरण बनवण्यात आले तेव्हा मी त्याचा एक भाग होतो. मी आत्मविश्वासाने सांगतो की, या शैक्षणिक धोरणांतर्गत 25 वर्षांत भारताला जगात नंबर वन बनण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही. या धोरणात मूलभूत बदल करण्यात आले आहेत. सर्वात मोठा बदल म्हणजे माध्यमिक स्तरापर्यंतची संपूर्ण शिक्षणपद्धती हळूहळू मातृभाषेत होणार आहे. जेव्हा मूल त्याच्या आईची भाषा बोलतो तेव्हा त्याची विचारशक्ती आणि तर्कशक्ती वाढते. मोदी सरकारच्या नव्या शैक्षणिक धोरणांतर्गत या सर्व उच्च शिक्षणाचे अभ्यासक्रम गुजराती भाषेत ठेवण्यात आले आहेत.

मातृभाषेला प्राधान्य : ते पुढे म्हणाले, "शक्यतो प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच व्हावे. मला खात्री आहे की नजीकच्या भविष्यात देशभरातील प्रत्येक मूल त्याच्या मातृभाषेत शिक्षण घेईल. यासोबतच मातृभाषेतील शिक्षणामुळे वैद्यकीय, तांत्रिक आणि उच्च शिक्षणातही एक प्रकारची सहजता आली आहे.

भोपाळचा उल्लेख : नुकतेच मध्य प्रदेशातील भोपाळमध्ये वैद्यकीय शिक्षणासाठी हिंदी भाषेत तयार केलेल्या पुस्तकांचे उद्घाटन करण्यात आले. येथे गुजराती, तेलगू, ओरिया या भाषांमध्ये उच्च शिक्षणाचे अभ्यासक्रम सुरू केले जातील. यामुळे भारताचा सर्वांगीण विकास होईल. त्या विचाराचा विषय जेव्हा त्याच्या मातृभाषेत असेल तेव्हाच माणूस त्याच्या मूळ पद्धतीने विचार करू शकतो.

2014 नंतर बदल : इंग्रजांनी बनवलेल्या शिक्षण धोरणात मूल केवळ अभ्यासक्रम शिकून परीक्षा देत असे. यामध्ये विचार करण्याची क्षमता, शोध, संशोधन, तर्कशास्त्र, विश्लेषण, निर्णय घेण्याची क्षमता नव्हती. मात्र 2014 नंतर यात बदल करण्यात आला. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून त्यांनी अनेकांशी चर्चा करून नवीन शैक्षणिक धोरण बनवले. सहा वर्षे चाललेल्या या चर्चेचा परिणाम असा झाला की आपल्याला नवीन शैक्षणिक धोरण मिळाले.