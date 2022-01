नवी दिल्ली: इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (Indian Institute of Technology), मंडी आणि इंटरनॅशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजिनीअरिंग अँड बायोटेक्नॉलॉजी (International Center for Genetic Engineering and Biotechnology) च्या संशोधकांना हिमालयीन वनस्पतीच्या पानांमध्ये 'फायटोकेमिकल' आढळून आले आहेत. ज्याचा वापर कोरोनावर उपचार करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. फायटोकेमिकल्स किंवा वनस्पती रसायने अशी सेंद्रिय संयुगे आहेत जी वनस्पतींमध्ये नैसर्गिकरित्या उपलब्ध असतात आणि आरोग्यासाठी फायदेशीर असू शकतात.

संशोधनात असे दिसून आले आहे की हिमालयीन वनस्पती बुरांश (

किंवा 'रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम' या वनस्पतीच्या रासायनिक समृद्ध पानांमध्ये विषाणूविरोधी किंवा विषाणूशी लढण्याची क्षमता आहे. या अभ्यासाचे निष्कर्ष नुकतेच 'बायोमॉलेक्युलर स्ट्रक्चर अँड डायनामिक्स' या जर्नलमध्ये प्रकाशित झाले आहेत. संशोधन पथकाच्या म्हणण्यानुसार, कोविड-19 महामारी सुरू होऊन जवळपास दोन वर्षे झाली आहेत आणि संशोधक या विषाणूचे स्वरूप समजून घेण्याचा आणि संसर्ग रोखण्यासाठी नवीन मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

आयआयटी मंडीच्या स्कूल ऑफ बेसिक सायन्सचे असोसिएट प्रोफेसर श्याम कुमार मसाकापल्ली म्हणाले, लसीकरण हा शरीराला विषाणूंविरुद्ध (Corona Virus) लढण्याची क्षमता देण्याचा एक मार्ग आहे, तर अशी लस नसलेली औषधे जगभर शोधली जात आहेत. मानवी शरीरावर विषाणूंचा हल्ला थांबवता येतो. या औषधांमध्ये अशी रसायने असतात जी एकतर आपल्या शरीरातील पेशींमधील रिसेप्टर किंवा रिसेप्टर प्रथिने मजबूत करतात आणि विषाणूंना त्यांच्यामध्ये प्रवेश करण्यापासून रोखतात किंवा व्हायरसवरच हल्ला करतात आणि त्याचे परिणाम आपल्या शरीरावर होण्यापासून रोखतात.

ते म्हणाले, उपचाराच्या विविध पद्धतींचा अभ्यास केला जात आहे, वनस्पतींपासून मिळविलेले फायटोकेमिकल्स त्यांच्या समन्वयात्मक क्रियाकलापांमुळे आणि कमी विषारी पदार्थांसह नैसर्गिक स्रोत म्हणून विशेषतः महत्वाचे मानले जात आहेत. हिमालयीन वनस्पती बुरांशची (Himalayan plant buransh) पाने स्थानिक लोक विविध आरोग्य फायद्यांसाठी खातात. मसाकापल्ली म्हणाले, टीमने फायटोकेमिकल अर्कांची वैज्ञानिकदृष्ट्या तपासणी केली आणि विशेषत: त्यांच्या अँटीव्हायरल क्रियाकलापांवर लक्ष केंद्रित केले. संशोधकांनी बुरांशच्या पानांमधून वनस्पती रसायने काढली आणि त्याचे विषाणूविरोधी गुणधर्म समजून घेण्यासाठी त्यांचा अभ्यास केला.

आईसीजीईबीशी संबंधित रंजन नंदा म्हणाले, "आम्ही हिमालयातून मिळवलेल्या रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियमच्या पानांच्या वनस्पती रसायनांचे विश्लेषण केले आणि ते कोरोना विषाणूविरूद्ध प्रभावी असल्याचे आढळले.