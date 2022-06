धर्मशाळा : प्रेमात दिलेल्या भेटवस्तूंची किंमत पाहिली जात नाही, असे म्हणतात. हिमाचलमधील एका व्यक्तीने आपल्या पत्नीला तिच्या वाढदिवशी असे गिफ्ट दिले आहे की प्रत्येकजण त्याच्या किंमतीचा अंदाज लावत आहे. कांगडा जिल्ह्यातील शाहपूर येथील रहिवासी असलेल्या हरीश महाजन यांनी पत्नी पूजाला चंद्रावर जमीन खरेदी ( Land on the moon ) करून भेट दिली आहे. गुरुवारी, 23 जून रोजी हरीश महाजन यांनी त्यांच्या पत्नीच्या वाढदिवसानिमित्त ही ( land on moon to wife on birthday ) भेट दिली आहे.

ही योजना गेल्या वर्षी तयार करण्यात आली होती- माहितीनुसार, शाहपूरचे 39 मैल रहिवासी हरीश महाजन यांनी चंद्रावर एक एकर जमीन खरेदी केली आहे. त्याने गेल्या वर्षी चंद्रावर जमीन खरेदी करण्याची योजना आखली होती आणि त्यासाठी न्यूयॉर्कच्या इंटरनॅशनल लूनर लँड्स सोसायटीकडे ( Lunar Lands Society ) अर्ज केला होता. वर्षभराच्या प्रक्रियेनंतर आणि प्रतिक्षेनंतर सोसायटीने त्यांच्याकडे जमिनीच्या नोंदणीबाबतची कागदपत्रेही ऑनलाइन पाठवली आहेत.

प्रेमाची बाब म्हणजे पैशाची किंमत नाही : हरीशने सांगितले की, ही पत्नीच्या प्रेमाची बाब असून पैशाला महत्त्व नाही. तो किती किमतीला विकत घेतला हे सांगण्यास त्यांनी नकार दिला. त्याचवेळी पत्नी पूजाने सांगितले की, अशा भेटीची कल्पनाही केली नव्हती. माझ्या पतीच्या या भेटवस्तूमुळे मी खूप आनंदी आहे. माझ्या वाढदिवसाची भेट नेहमी संस्मरणीय राहील ( man gifts land on moon to wife ). हरीश महाजन हे हिमाचलमधील दुसरे व्यक्ती आहेत ज्यांनी चंद्रावर जमीन खरेदी केली आहे. यापूर्वी उना जिल्ह्यातील एका व्यावसायिकानेही आपल्या मुलाला चंद्रावरील जमीन भेट म्हणून दिली होती ( Land Purchased on the Moon ).

2 हजारांच्या नोकरीने सुरू झाला प्रवास : हरीश 15 वर्षांपासून चंदीगडमध्ये रिअल इस्टेटचा व्यवसाय करत आहे. दोन हजार रुपये मासिक पगारावर नोकरी सुरू केल्याचे ते सांगतात. यानंतर त्यांना फोर्ड कंपनीत भरघोस पगारावर नोकरी मिळाली, पण एक वेळ अशी आली की त्यांनी सुमारे दोन लाख रुपयांची नोकरी सोडून रिअल इस्टेटच्या व्यवसायात उतरले. त्यांची पत्नी पूजा शिमला डीएव्ही शाळेत शिक्षिका आहे आणि सध्या ती आपल्या पतीला त्याच्या व्यवसायात मदत करत आहे. दोघांना 10 वर्षांचा मुलगाही आहे.

हेही वाचा - पंतप्रधानांच्या स्वागताला रस्ता केला गडबडीत! पंतप्रधान दिल्लीत जाताच झाला खडबडीत; PMO'कडून अहवाल मागवला