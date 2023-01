तरुणींची छेड काढल्यास वाजणार सायरन!

सुरतकल (मंगळुरु) : सहसा बस स्टॉपची इमारत असते जिथे बस थांबतात, तिथे विशेष पायाभूत सुविधा नाहीत. पण तुम्हाला दक्षिण कन्नड जिल्ह्यातील सुरतकल येथे हाय-टेक बस स्थानक (Hi Tech Bus Stop in Karnataka) मिळेल जिथे विशेष सुविधा बघायला मिळतील. हे सुसज्ज बस स्थानक त्याच्या आधुनिक सुविधांमुळे लक्ष वेधून घेते. सुरतकल येथील हे हायटेक गोविंदा दास बस स्टँड मंगळुरु - उडुपी राष्ट्रीय महामार्गावर आहे. तसेच हे राज्यातील पहिले सुसज्ज हायटेक बसस्थानक आहे. हे स्मार्ट आणि डिजिटल (Smart and Digital Suratkal) सुरतकल योजनेअंतर्गत तयार करण्यात आले आहे.

बस स्टॉपवर काय आहे? : मंगळुरु नागरी विकास प्राधिकरणाने (Mangalore Urban Development Authority) बांधलेल्या हायटेक बस स्टँडचे क्षेत्रफळ 200 चौरस फूट आहे. यासाठी सुमारे 30 लाख रुपये खर्च झाले आहेत. शुद्ध पिण्याचे पाणी, 5 सीसी कॅमेरा, मोफत वायफाय यंत्रणा, एसओएस बटण, पंखा, शहर बसची वेळ आणि माहिती प्रदर्शन, अग्निशमन यंत्रणा, एलईडी लाईट, सेल्फी पॉइंट, मोबाइल आणि लॅपटॉप चार्जिंग पॉइंट येथे आहेत.

छेडछाड झाल्यास एसओएस (SOS Button) बटणावर क्लिक करा : जर कोणी या बसस्थानकावर तरुणींचा विनयभंग करत असेल, तर फक्त एसओएस बटणावर क्लिक करा. घटनेच्या दृश्यांसह इतर माहिती थेट पोलिसांना पाठवली जाईल. इतकेच नाही तर या बटणावर क्लिक केल्यावर त्या ठिकाणी (If women are harassed siren will ring) सायरनही वाजणार आहे. सुरतकल पोलिस स्टेशन, स्टेशन इन्स्पेक्टर, पोलिस आयुक्त, डीसीपी कायदा आणि सुव्यवस्था विभाग, 112 कंट्रोल रूम यांना संदेश पाठवला जातो. सीसीटीव्हीत दृश्ये रेकॉर्ड झाली आहेत.

हायटेक बस स्टॉपवर आमदारांची प्रतिक्रिया : यावर भाष्य करताना मंगळुरू उत्तरचे आमदार डॉ. वाय. भरत शेट्टी म्हणाले, 'बंगळुरूला जाणारे विद्यार्थी आणि रात्रीचे प्रवासी या हायटेक बस स्थानकावर मोठ्या संख्येने येत आहेत. येथे मोफत वाय-फाय दिले जाते. आम्ही महिला आणि मुलांच्या संरक्षणासाठी एसओएस बटण ठेवले आहे. हे बटण दाबताच जागोजागी सायरन वाजतो. पोलिस ठाण्यांपर्यंत माहिती जाते. त्यानंतर पोलिसांकडे असलेल्या चावीने सायरन बंद करावा लागेल.

लोक काय म्हणाले? : मुहम्मद शरीफ, स्थानिक रहिवासी म्हणाले, 'हे एक चांगले काम आहे. येथे पावसाळ्यात गळतीसारखी समस्या निर्माण झाली होती. वायफाय, पाणी, बसण्याची सोय आहे. बसस्थानकाजवळ एका खासगी संस्थेच्या सहकार्याने अत्याधुनिक स्वच्छतागृह बांधण्याची योजना आहे,' असे ते म्हणाले.