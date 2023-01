पाकिस्तानी हिंदूंनाही गंगेत अस्थिविसर्जन करता येणार.. नवीन नियमांचे होतेय स्वागत

हरिद्वार (उत्तराखंड): Sponsorship policy for Pakistani Hindus: पाकिस्तानी हिंदू आता त्यांच्या मृत नातेवाईकांच्या अस्थी भारतात आणून गंगेत विसर्जित करू शकणार Pakistani Hindu ashes immersion in Ganga आहेत. यासाठी मोदी सरकारने प्रायोजकत्व धोरणात सुधारणा केली आहे. प्रायोजकत्व धोरणात सुधारणा करण्याच्या निर्णयाचे हरिद्वारच्या यात्रेकरू पुजाऱ्यांनी स्वागत केले आहे. यातून आपल्या संस्कृतीला आणखी चालना मिळेल, असे पुजाऱ्यांचे म्हणणे Haridwar Priests Welcomes amendment आहे. माता गंगेवर श्रद्धा ठेवणाऱ्यांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे. आता पाकिस्तानी हिंदूंच्या अस्थिकलशाचे हरिद्वारमधील गंगा नदीत विसर्जन करता येणार आहे. Amendment in sponsorship policy of Indi

प्रायोजकत्व धोरणात बदल: आतापर्यंत कोणत्याही पाकिस्तानी हिंदू यात्रेकरूला प्रायोजकाशिवाय भारतात येण्याची परवानगी नव्हती. एक पाकिस्तानी हिंदू आपल्या मृत नातेवाईकाची अस्थी गंगा नदीत विसर्जित करण्यासाठी आणू शकतो, जेव्हा भारतात राहणाऱ्या एखाद्या नातेवाईकाने किंवा ओळखीच्या व्यक्तीने त्याची जबाबदारी घेतली. बहुतेक पाकिस्तानी हिंदूंचे भारतात कोणतेही नातेवाईक नसल्यामुळे, मृत व्यक्तीची शेवटची इच्छा पूर्ण करणे कठीण होते. नरेंद्र मोदी सरकारने प्रायोजकत्व धोरणात सुधारणा केली आहे, ज्या अंतर्गत आता पाकिस्तानी हिंदू मृताचा नातेवाईक 10 दिवसांच्या व्हिसावर भारतात येऊ शकतो आणि त्याच्या अस्थी गंगा नदीत विसर्जित करू शकतो. अशा प्रकारे पाकिस्तानी हिंदूंची सर्वात मोठी आणि शेवटची इच्छा पूर्ण होईल. एक दिवस भारतात जाऊन गंगा नदीत विसर्जित करण्याची संधी मिळेल या आशेने पाकिस्तानातील बहुतांश हिंदूंनी आपल्या नातेवाईकांच्या अस्थी वेगवेगळ्या मंदिरांमध्ये जपून ठेवल्या आहेत.

गंगा हरिद्वारमध्ये मोक्षदायिनी म्हणूनही ओळखली जाते. कोट्यवधी हिंदूंची श्रद्धा गंगा मातेशी जोडलेली आहे. आपल्या प्रियजनांच्या मृत्यूनंतर अस्थी विसर्जन करण्यासाठी जगभरातील हिंदू कुटुंबे हरिद्वारला येतात. यामध्ये पाकिस्तानात राहणाऱ्या हिंदूंचाही समावेश आहे. दुसरीकडे, जर आपण आकडेवारीबद्दल बोललो तर, दरवर्षी पाकिस्तानमधून 30 हून अधिक अस्थी हरिद्वारला विसर्जनासाठी आणल्या जातात, परंतु आता व्हिसा प्रणालीमध्ये सुधारणा केल्यानंतर त्यांची संख्या वाढू शकते. याशिवाय ज्यांना आपल्या नातेवाईकांच्या अस्थी माँ गंगेत विसर्जित करायच्या आहेत, त्यांनाही भारतात येऊ शकणार आहे.

हरिद्वारचे पुजारी सांगतात की, पूर्वी पाकिस्तानातूनही लोक आपल्या नातेवाईकांच्या अस्थी घेऊन हरिद्वारला यायचे, पण भारतात नातेवाईक असण्याचा नियम लागू होता. तेव्हाच त्यांना व्हिसा मिळायचा, पण आता या दुरुस्तीमुळे माँ गंगेवर श्रद्धा असलेल्या आणि आपल्या नातेवाईकांच्या अस्थिकलशांचे विसर्जन माँ गंगेत करायचे आहे. ते भारतात येऊन त्यांच्या नातेवाईकांच्या अस्थी गंगेत विसर्जित करू शकतील आणि त्यांना मोक्ष देऊ शकतील.

निर्मल आखाड्याचे महंत कोठारी जसविंदर सिंह यांनी हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे म्हटले आहे. पाकिस्तानही आमचाच एक भाग असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. तेथे अनेक हिंदू कुटुंबेही राहतात. ज्यांचे आजही भारतावर प्रेम आहे. मोदी सरकारच्या या निर्णयाला ऐतिहासिक आणि जातीय सलोखा असल्याचे सांगून जसविंदर सिंह म्हणाले की, यामुळे परस्पर बंधुभाव वाढेल. दोन्ही देशांमधील द्वेषही कमी होईल. याशिवाय ज्यांना हिंदू धर्मात सामील व्हायचे आहे, त्यांनाही यात सामील होता येणार आहे.