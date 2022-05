वाराणसी - श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी शृंगार ( Shri Kashi Vishwanath Gyanvapi Sringar ) गौरी नियमित दर्शन प्रकरणातील वकील आयुक्त बदलण्याच्या प्रकरणी ( Advocate Commissioner in the court hearing ) न्यायालयात सुनावणी उद्या म्हणजेच १० मे ही निश्चित केली आहे. सुमारे 2 तास चाललेल्या चर्चेनंतर हिंदू आणि मुस्लीम या दोन्ही पक्षांच्यावतीने ( Hindu and Muslim parties in court ) त्यांनी आपले म्हणणे न्यायालयासमोर मांडले. यानंतर न्यायालयाने सर्व खटल्यातील युक्तिवाद पूर्ण करून 10 मे रोजी कामकाजाची तारीख निश्चित केली आहे.

विशेष म्हणजे अंजुमन इनाझानिया मस्जिद कमिटीच्यावतीने ( Anjuman Inazania Masjid Committee ) वकील आयुक्त बदलण्याची मागणी करणारा अर्ज न्यायालयात दाखल करण्यात आला होता. त्यावर सुनावणी करताना दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ विभाग) रविकुमार दिवाकर ( Ravi Kumar Divakar ) यांनी फिर्यादी व अ‍ॅडव्होकेट आयुक्तांकडून हरकती मागितल्या आहेत. न्यायालयाने समितीच्या अर्जावर पुढील सुनावणीसाठी 9 मे ही तारीख निश्चित केली ( next hearing on the committees application ) होती.

नव्याने दावा दाखल करणार आहोत- न्यायालयात सुनावणीला उपस्थित राहण्यासाठी आलेले विश्व वैदिक सनातन संघाचे प्रमुख जितेंद्र सिंह विसेन यांनी सांगितले की, अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समितीने वकील आयोगावर आरोप केले आहेत. विसे म्हणाले की, 'आम्ही त्याला उत्तर देण्यासाठी आलो आहोत. दुसरा खटला क्रमांक 350/21 यामध्ये मी स्वतः याचिकाकर्ता आहे. यामध्ये माझ्या संस्था आणि संस्थेबाहेरील अनेक याचिकाकर्ते आहेत. त्या प्रकरणातून आम्ही माघार घेत आहोत. आता आम्ही त्या प्रकरणी नव्याने दावा दाखल करणार आहोत. तसेच ज्ञानवापी आणि लाट भैरवाशी संबंधित एका प्रकरणात विश्व वैदिक सनातन संघाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांच्यावतीने एक-दोन दिवसांत नवीन खटला दाखल केला जाईल. आता विश्व वैदिक सनातन संघाची युवा शाखा हिंदु राष्ट्र पुनर्स्थापना संघाच्यावतीने खटला चालविला जाणार आहे.

बदनामी करण्यासाठी अफवा पसरवली- राखी सिंगने या प्रकरणातून माघार घेतल्याच्या मुद्द्यावर ते म्हणाले की, 'ही चुकीची माहिती आहे आणि मी, राखी सिंग किंवा माझ्या वकिलाचे असे कोणतेही वक्तव्य नाही. काही लोकांनी त्यांच्या वतीने हे काम केले आहे. राखी सिंगचे नाव घेऊन मी हे केले आहे. कारण देशविरोधी शक्ती माझ्याविरोधात कट रचत आहेत. विश्व वैदिक हे सनातन संघाविरुद्ध षडयंत्र रचत आहेत. जितेंद्र सिंह बिसेन म्हणाले की, 'यासंदर्भात वेगवेगळी विधाने चुकीच्या पद्धतीने मांडण्यात आली आहेत. जेणेकरून देशातील वातावरण बिघडावे. राखी सिंग ही विश्व सनातन संघाची संस्थापक सदस्य आहे. यामुळे ती या खटल्यातून बाहेर पडू शकत नाही. हेही तिच्यावर बंधन आहे. याचिका मागे घेतल्याच्या वृत्तावर जितेंद्र सिंह बिसेन म्हणाले की, 'माझी बदनामी करण्यासाठी ही अफवा कोणी पसरवली याचा शोध घेण्याची विनंती मी प्रशासनाला करणार आहे.' ते म्हणाले की, ती पत्रकार परिषद माझ्या माहितीत नव्हती. त्या परिषदेत आमच्याशिवाय आमचे वकील सुधीर त्रिपाठी हजर होते. आम्ही त्यांना आमच्या सर्व खटल्यांतून तत्काळ काढले आहे.

व्हिडिओग्राफी आणि सर्वेक्षणाचे काम थांबवावे लागले- विशेष म्हणजे मुस्लीम बाजूने विरोध, बहिष्कार आणि गोंधळामुळे शनिवारी दुसऱ्या दिवशी ज्ञानवापी कॅम्पसमध्ये व्हिडिओग्राफी आणि सर्वेक्षणाचे काम थांबवावे लागले. आवारात पोहोचलेल्या अधिवक्ता आयुक्त आणि सर्वेक्षण पथकातील इतर सदस्यांना आवारात असलेल्या मशिदीत प्रवेश दिला गेला नाही. मध्येच काम आटोपून टीम बाहेर आली. ही कारवाई ९ मेपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली.

आक्षेपावर सोमवारी न्यायालयात सुनावणी- न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र त्याचे पालन होत नसल्याचे तक्रारदाराचे वकील सोहनलाल आर्य यांनी सांगितले. ते म्हणाले, की आम्हाला सर्वेक्षणासाठी तेथे पोहोचूही दिले नाही. शनिवारी मुस्लीम बाजूचे लोक आवारात असलेल्या मशिदीच्या दारात येऊन उभे राहिले. त्यामुळे सर्वेक्षणाचे काम थांबले होते. दुसरीकडे, मुस्लिम पक्षाचे वकील एखलाक अहमद म्हणाले की, आमच्या आक्षेपावर सोमवारी न्यायालयात सुनावणी केली जाईल. आम्ही याक्षणी सर्वेक्षणात भाग घेत नाही आहोत. याबाबत आम्ही अधिवक्ता आयुक्तांना कळवले आहे. एकाही पक्षाचा सहभाग नसल्यामुळे सर्वेक्षण थांबविण्यात आले.

