नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने शनिवारी जम्मू-काश्मीर मधील गुर्जर मुस्लिम समाजाचे ( Gujjar Muslim Community ) गुलाम अली यांची राज्यसभा उमेदवार पदासाठी ( Appointment for the post of Rajya Sabha candidate ) नियुक्ती केली. या भागातील गुर्जर मुस्लिम समाजातील व्यक्तीला नामनिर्देशित सदस्य म्हणून वरिष्ठ सभागृहात पाठवण्याची ही बहुधा पहिलीच वेळ आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ( Union Ministry of Home Affairs ) जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये असे म्हटले आहे की, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 80 ( Constitution of India Article 80 ) च्या कलम (अ) च्या उप कलम (अ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करताना, जे त्याच अनुच्छेदाच्या खंड (3) मध्ये समाविष्ट आहे. नामनिर्देशित सदस्याच्या निवृत्तीमुळे रिक्त झालेली जागा भरण्यासाठी राष्ट्रपती गुलाम अली यांची राज्यसभा उमेदवार पदासाठी नियुक्ती करण्यात आली.

जितेंद्र सिंह यांनी ट्विटद्वारे केले अभिनंदन : केंद्र सरकारमधील अनेक महत्त्वाची खाती सांभाळत असलेले जितेंद्र सिंह यांनी अली यांची राज्यसभेत नवीन सदस्य म्हणून नियुक्ती केल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले. सिंग यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, गुलाम अली खटाना जी राज्यसभेचे सदस्यत्व मिळविण्यासाठी पात्र होते, हे खूप दिवसांनी घडले... राष्ट्र उभारणीत तुमची सर्वोत्तम भूमिका बजावण्याची संधी तुमच्यासाठी आहे. अलीच्या नामांकनाला महत्त्व आहे कारण कलम 370 रद्द करण्यापूर्वी समाजाचे विधान मंडळांमध्ये फारसे प्रतिनिधित्व नव्हते.

जम्मू-काश्मीर दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजित : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने ऑगस्ट 2019 मध्ये कलम 370 रद्द केले आणि जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे जम्मू -काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केले. कलम ३७० ने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा दिला. राज्यसभेवर नामांकन मिळाल्यावर गुलाम अली म्हणाले की, पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की, आम्ही सत्तेत आल्यावर ज्यांच्याकडे राजकीय ताकद नाही त्यांना सशक्त करू. पंतप्रधान मोदींनी जे सांगितले तेच केले. हा केवळ गुज्जर समाजाचा नाही तर सर्व समाजाचा विजय आहे.