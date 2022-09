जैसलमेर Young Man from Gujarat जिल्ह्यातील एका तरुणाने आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. मिळालेल्या माहितीनुसार जैसलमेर परिसरातील वस्तीच्या मध्यभागी असलेल्या एका निर्जन भागात या तरुणाने स्वत:ला पेटवून (Set himself on fire in Jaisalmer) घेतले. माहिती मिळताच आजूबाजूच्या लोकांनी घटनास्थळ गाठून गंभीर अवस्थेत असलेल्या तरुणाला जिल्हा मुख्यालयातील जवाहर रुग्णालयात आणले. जवाहर रुग्णालयातील प्राथमिक उपचारानंतर त्याला जोधपूरला हलविण्यात आले आहे. Gujarat Youth Set himself on fire

घटनेची माहिती मिळताच जैसलमेरच्या पोलीस उपअधीक्षक प्रियांका कुमावत, मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. बी.एल. विवर आणि इतर अधिकारी तसेच पोलीस पथक घटनास्थळी पोहोचले. तरुणाच्या कुटुंबीयांनाही या प्रकरणाची माहिती देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. मात्र, तरुणाने आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याचे कारण अद्याप समोर आलेले नाही.

आत्मदहनाचा प्रयत्न करणाऱ्या मुलाचे नाव मयूर भरतभाई पटेल (वय २५ वर्षे ) असे आहे. हा तरुण महाराष्ट्रातील पुणे येथे डिजिटल मार्केटिंगचे काम working in A company In Maharashtra करायचा. काही दिवसांपुर्वी जैसलमेरला घऱी परत गेला होता. मात्र, तो गेल्या ३-४ दिवसांपासून घरच्यांशी बोलतही नव्हता. तरुणाचा आत्महत्येचा प्रयत्न आणि जैसलमेरला येण्यामागची कारणे यांचा तपास पोलीस करत आहेत.