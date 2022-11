अहमदाबाद : काँग्रेस उमेदवारांच्या दुसऱ्या यादीबाबत बोलायचे झाले तर काँग्रेसने तिकीट वाटपाच्या दुसऱ्या फेरीत ४६ उमेदवारांची घोषणा केली आहे. त्यामध्ये सौराष्ट्र कच्छमधील 17 विद्यमान आमदारांसह 29 नावे असतील ज्यांची पुनरावृत्ती झाली आहे, याशिवाय पालिताना प्रवीण राठोड हे एकमेव उमेदवार आहेत जे 2017 च्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या तिकिटावर पराभूत झाले होते परंतु त्यांची पुनरावृत्ती झाली आहे. ( Congress Announced The second list of candidates )



तीन जुने चेहरे काढून टाकले : या वेळी काँग्रेसने सौराष्ट्र आणि कच्छमध्ये एकूण 11 नव्या चेहऱ्यांना तिकीटांच्या दुसऱ्या फेरीसाठी संधी दिली आहे. कच्छच्या अब्दासा मतदारसंघातून अर्जन भुरिया, मांडवीतून मुहम्मदभाई जंग, भुजमधून राजेंद्रसिंह जडेजा यांना तिकीट देऊन काँग्रेसने तीन जुने चेहरे काढून टाकले आहेत.

मध्य गुजरातमध्ये नव्या चेहऱ्यांना संधी : मध्य गुजरातमध्ये काँग्रेसने नर्मदा आणि भरूच जिल्ह्यात प्रत्येकी दोन नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली आहे, तर वासंदामध्ये आनंद पटेल, निझरमध्ये सुनील गामित, व्यारामध्ये पुनाभाई गामित आणि आनंद यांना संधी देण्यात आली आहे. . चौधरी मांडवीत पुन्हा निवडून आले आहेत तर सुरत जिल्ह्यात सर्वाधिक चौरासी, लाबोरा, उधना, लिंबायत, करंज, सुरत (उत्तर), सुरत (पूर्व) आणि मंगरोळमध्ये उमेदवार बदलले आहेत.

उमेदवारांची दुसरी यादी जाहीर : यावेळी त्यांनी काँग्रेसला जास्त जागा मिळाव्यात यासाठी खूप दबाव आणला आहे, पण तरीही काँग्रेसचे अनेक जुने आमदार भाजपमध्ये दाखल झाले आहेत. गेल्या दोन दिवसांपासून काँग्रेसच्या खासगी बैठकांची प्रक्रिया सुरू असतानाच, दोन दिवसांच्या विचारमंथनानंतर काँग्रेसने काल रात्री उमेदवारांची दुसरी यादी जाहीर केली.