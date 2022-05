अहमदाबाद - राजस्थानमधील जयपूर येथून 12 किलो ( seizure of 12 kg RDX from Jaipur ) आरडीएक्स जप्त केल्याप्रकरणी गुजरात एटीएसच्या ( A team of Gujarat ATS ) पथकाने मुंबईतून एका आरोपीला अटक केली आहे. यामुळे गुजरात एटीएसला मोठे यश मिळाले आहे. अटक करण्यात आलेला आरोपी आकिफ नाच्छ याने मध्य प्रदेशातील रतलाम येथे बॉम्बस्फोटाचे प्रशिक्षणही घेतले होते.

आरोपींनी आरडीएक्स मागवून राजस्थानमध्ये स्फोट घडवण्याची योजना आखली होती. यापूर्वी राजस्थान पोलिसांनी आरडीएक्स प्रकरणात पाच आरोपींना अटक केली होती.

काय घटना होती? - याआधी राजस्थानच्या निंबाहेरा पोलिसांनी ( Nimbahera police in Rajasthan ) रतलामचे रहिवासी झुबेर, अल्तमास आणि सैफुल्ला यांना कार तपासणीदरम्यान स्फोटके आणि बॉम्ब बनवण्याच्या ( bomb making materials seized in Rajasthan ) साहित्यासह पकडले. चौकशीदरम्यान, दहशतवादी जयपूरमध्ये मालिका स्फोटाची योजना आखत असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यावेळी पकडलेले सर्व दहशतवादी रतलामचे रहिवासी असल्याची माहिती मिळताच राजस्थान एटीएस, एमपी एटीएस आणि रतलाम पोलिसांनी मास्टरमाइंड गँगस्टर इम्रानसह 4 जणांना अटक केली. त्याचवेळी एटीएसच्या पथकाने इम्रानच्या घरातून आणि फार्म हाऊसमधूनही संशयास्पद साहित्य ( ATS team seized suspicious material ) जप्त केले.

आरोपींकडून एकूण 12 किलो स्फोटक साहित्य जप्त- दहशतवादी संघटनेशी संबंधित सदस्यांकडून मध्य प्रदेश क्रमांकाची बोलेरो कार गुजरात एटीएसने जप्त केली. यासोबतच दोन पारदर्शक पिशव्यांमध्ये 6 किलो स्फोटक आणि दोन पारदर्शक बॅगमधील 6 किलो राखाडी रंगाचे स्फोटक साहित्य जप्त करण्यात आले. आरोपींकडून एकूण 12 किलो स्फोटक साहित्य जप्त करण्यात आले आहे. यासोबतच ३ आरपेट घड्याळे आणि ३ ड्युरासेल बॅटरीही जप्त करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय 3 कनेक्टर वायर, प्लॅस्टिकच्या कुपीतील 6 छोटे बल्ब जप्त करण्यात आले. या सर्व वस्तूंचा वापर घातक स्फोटके बनवण्यासाठी केला जातो.

या प्रकरणात आतापर्यंत राजस्थान आणि रतलाम येथून अर्धा डझनहून अधिक आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. तर दोन आरोपी फरार आहेत. एटीएस पथकाच्या तपासात आणखी काही खुलासे होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा-Super Sheshnag Train : छत्तीसगडमधून नागपुरात सुपर शेषनाग रेल्वेने येणार 16 हजार टन कोळसा, रेल्वेची लांबी 3 किमी

हेही वाचा-Rat Eats up Woman Eyelashes : अक्षम्य हलगर्जीपणा.. सरकारी रुग्णालयात उंदराने खाल्ल्या अर्धांगवायू झालेल्या महिलेल्या पापण्या!

हेही वाचा-supreme court on gyanvapi mosque : कोणालाही नमाजापासून रोखू नये, शिवलिंग सापडलेल्या जागेचे संरक्षण करावे- सर्वोच्च न्यायालय