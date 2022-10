प्रयागराज (यूपी) : रेल्वे प्रवाशाला धावत्या ट्रेनमधून खाली फेकल्या (Passenger thrown from running train in UP) प्रकरणी जीआरपीच्या दोन हवालदारांना निलंबित (GRP constable suspended) करण्यात आले असून दोघांची रवानगी तुरुंगात (GRP constable sent to jail) करण्यात आली आहे. संगम शहरातील छिवकी रेल्वे स्थानकाच्या जीआरपी चौकीच्या दोन हवालदारांना वाराणसी न्यायालयात हजर केल्यानंतर तेथून तुरुंगात पाठवण्यात आले. मुंबई-हावडा ट्रेनमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशाला गुरुवारी चालत्या ट्रेनमधून खाली फेकल्याचा आरोप सैनिकांवर आहे. (Latest News from Prayagraj UP) (UP Crime)

दोघांना अटक करून कारागृहात रवानगी- जीआरपी पोस्ट नैनीमध्ये तैनात कॉन्स्टेबल कृष्ण कुमार आणि आलोक यांच्याविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत तसेच प्राणघातक हल्ला आणि निर्दोष हत्येसह गुन्हा दाखल करण्यात आला. शुक्रवारी रात्री प्रयागराज जंक्शनच्या जीआरपी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून आरोपी हवालदारांचा शोध सुरू करण्यात आला. त्यानंतर शनिवारी दोघांना अटक करून कारागृहात पाठवण्यात आले. जीआरपीने दोन्ही आरोपींना पकडल्यानंतर त्यांना वाराणसी न्यायालयात हजर करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. तेथून न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्याची कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे.

चालत्या ट्रेनमधून प्रवासी फेकले - प्रयागराज छिवकी रेल्वे स्थानकाच्या जीआरपी पोस्टवर तैनात कॉन्स्टेबल कृष्ण कुमार आणि आलोक यांच्यावर तिकीट तपासण्याच्या नावाखाली रेल्वेच्या जनरल बोगीतून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांकडून बेकायदेशीरपणे पैसे उकळल्याचा आरोप आहे. झारखंडचा रहिवासी अर्जुन भुयान हा त्याचा मित्र अरुण भुयानसोबत याच बोगीतून प्रवास करत होता. जनरल बोगीत तिकीट तपासणीच्या नावाखाली वसुलीला विरोध करणाऱ्या अरुणशी वाद झाल्यानंतर सैनिकांनी त्याला चालत्या ट्रेनमधून खाली फेकले, त्यात अरुणचा जागीच मृत्यू झाला.

प्राणघातक हल्ला आणि निर्दोषाच्या हत्येचा गुन्हा दाखल- घटनेची माहिती मिळताच, एसपी जीआरपी सिद्धार्थ शंकर मीना यांच्या सूचनेनुसार, शुक्रवारी प्रयागराज जंक्शनच्या जीआरपी पोलिस ठाण्यात दोन्ही आरोपी हवालदारांविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत प्राणघातक हल्ला आणि निर्दोष हत्येसह गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर शनिवारी दोन्ही आरोपी हवालदारांना अटक करून वाराणसी न्यायालयात हजर करण्यात आले. जिथे न्यायालयाच्या आदेशानंतर दोन्ही आरोपी सैनिकांची तुरुंगात रवानगी करण्यात आली.

घटनेच्या तपासातून आले सत्य समोर - आरोपी कॉन्स्टेबलला निलंबित करण्यात आल्याची माहिती मिळताच एसपी जीआरपीने दोन्ही आरोपी कॉन्स्टेबलविरोधात गुन्हा दाखल केलाच पण त्यांना अटकही केली. उलट दोन्ही जवानांना निलंबितही करण्यात आले. यासोबतच या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेशही देण्यात आले आहेत. त्याचवेळी रेल्वेच्या बोगीमध्ये गर्दी होती, असे या घटनेतील आरोपींचे म्हणणे आहे. रेल्वेच्या दरवाजाजवळही लोक लटकले होते. त्या ट्रेनच्या दरवाजाजवळून काढल्या जात होत्या. यादरम्यान एक प्रवासी ट्रेनमधून खाली पडल्याचा गोंधळ झाला. मात्र, पोलिसांनी आता याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून घटनेचा तपास सुरू केला आहे.