श्वान पथकाला भव्य निरोप

कुल्लू (हिमाचल प्रदेश): हिमाचल प्रदेशातील कुल्लू जिल्ह्यातील भुंतर विमानतळाच्या सुरक्षेत तैनात असलेले सॅम आणि मॅक्स नावाचे कुत्रे आता निवृत्त झाले आहेत. गुरुवारी या दोन्ही कुत्र्यांना ग्रँड फेअरवेल देण्यात Farewell given to Dog Squad at Bhuntar Airport आला. विमानतळावर बॉम्ब निकामी पथकात तैनात असलेले सॅम आणि मॅक्स 2014 पासून भुंतर विमानतळावर कार्यरत Dog Squad Sam and Max Farewell Party in kullu होते. सॅम आणि मॅक्स यांना गुरुवारी विमानतळ प्राधिकरणाने 9 वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर निरोप देण्यात आला.

सॅम आणि मॅक्सचा ग्रँड फेअरवेल: सेवानिवृत्तीनिमित्त सॅम आणि मॅक्स यांना फुलांचा हार घालण्यात आला आणि विमानतळ प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांकडून तेथे उपस्थित असलेल्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचे आभार व्यक्त केले. या ग्रँड फेअरवेलमध्ये दोघांसाठी रेड कार्पेटपासून केकपर्यंतची व्यवस्था करण्यात आली होती. या फेअरवेल पार्टीत उपस्थित असलेल्या सर्वांनी सॅम आणि मॅक्स यांना त्यांच्या कार्यासाठी भव्य सलाम केला. यानंतर दोघांनाही जीपमध्ये बसवून तिथे उपस्थित सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी दोरीने ओढून हा फेअरवेल संस्मरणीय बनवला.

दोघांनाही टनकपूरमध्ये प्रशिक्षण देण्यात आले: लॅब्राडोर जातीच्या सॅम आणि मॅक्सचा जन्म 2012 मध्ये झाला होता आणि 2013 मध्ये त्यांना चंदीगड येथून विकत घेऊन बीएसएफच्या टनकपूर डॉग ट्रेनिंग सेंटरमध्ये 6 महिने प्रशिक्षण देण्यात आले होते. त्यानंतर 2014 पासून भुंतर विमानतळावर त्यांची सेवा सुरू झाली. भुंतर विमानतळावर 9 वर्षे उत्तम सेवा दिल्यानंतर दोघेही गुरुवारी निवृत्त झाले.

भुंतर येथे श्वान पथकाला ग्रँड फेअरवेल.

आता जॅकी-रॉकी घेणार सुरक्षेची काळजी : सॅम आणि मॅक्सऐवजी आता जॅकी आणि रॉकी New Dog Squad Jackie Rocky at Bhuntar Airport भुंतर विमानतळाच्या सुरक्षेची काळजी घेणार आहेत. नवीन श्वान जॅकी आणि रॉकी यांचेही सुरक्षा पथकात आगमन होताच सुरक्षा कर्मचारी आणि विमानतळ व्यवस्थापनाने त्यांचे स्वागत केले. रांची येथील सीआयएसएफच्या प्रशिक्षण केंद्रात प्रशिक्षण घेतल्यानंतर त्यांचा सुरक्षा पथकात समावेश करण्यात आला आहे. मॅक्स आणि सॅम सोबत, 2 श्वान हाताळणारे अमोपन्ना आणि संजीव देखील 2014 पासून येथे सेवा देत आहेत. आता श्वान पथकाचा सेवा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर इतर ठिकाणीही श्वान हाताळणाऱ्यांची सेवा घेतली जाणार आहे. जॅकी आणि रॉकी यांच्यासोबतच भुंतर विमानतळावर आणखी 2 डॉग हॅण्डलरही तैनात करण्यात आले आहेत.

भुंतर विमानतळ प्राधिकरणाचे संचालक नीरज कुमार श्रीवास्तव यांनी सांगितले की, श्वान पथकात समाविष्ट असलेल्या श्वानांना स्फोटकांचा तपास किंवा कोणत्याही गुन्हेगारी घटनेतील सुगावा यासाठी कठोर प्रशिक्षण घ्यावे लागते. त्यानंतरच त्यांची सेवा घेतली जाते. विमानतळासारख्या ठिकाणी श्वानपथक सुरक्षेसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. कुल्लू येथील भुंतर विमानतळावर तैनात सॅम आणि मॅक्स निवृत्त झाले आहेत. आता त्यांच्या जागी जॅकी आणि रॉकी सुरक्षेची काळजी घेतील.