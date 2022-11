नवी दिल्ली : भारतात येणाऱ्या परदेशी प्रवाशांना केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. आता आंतरराष्ट्रीय हवाई प्रवाशांना भारतात आल्यावर हवाई सुविधा पोर्टलवर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ( self declaration form ) अपलोड करावा लागणार नाही. नागरी उड्डाण मंत्रालयाने ( Ministry of Civil Aviation ) जाहीर केले की हवाई सुविधा पोर्टलला भेट देणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांनी ( International Passengers ) भरला जाणारा स्व-घोषणा फॉर्म आता बंद करण्यात आला आहे. सोमवार-मंगळवारच्या मध्यरात्रीपासून हा निर्णय लागू झाला आहे. याशिवाय कोरोना लस आणि मास्कचे आवश्यक नियमही रद्द करण्यात आले आहेत. हवाई सुविधा पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या फॉर्ममध्ये प्रवाशांना त्यांनी घेतलेल्या लसीच्या डोसची माहिती द्यायची होती. ( Does Away with Need To Fill Air Suvidha Form )

कोविड-19 प्रकरणांमध्ये घट झाल्यानंतर हा निर्णय : सरकारने जाहीर केले की कोरोना व्हायरस प्रकरणांची संख्या कमी झाल्यामुळे आणि जागतिक स्तरावर आणि भारतात कोविड-19 लसीकरण कव्हरेजमधील लक्षणीय प्रगती लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. नागरी उड्डाण मंत्रालयाने एका सूचनेद्वारे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या आंतरराष्ट्रीय आगमनासाठी सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत ज्यामध्ये कोविड-19 प्रक्षेपणात सातत्याने घट होत आहे आणि जागतिक स्तरावर तसेच भारतात कोविड-19 लसीकरण मध्ये लक्षणीय प्रगती होत आहे.

दंड आकारला जाणार नाही : यासोबतच आता आंतरराष्ट्रीय आगमनासाठी कोरोनाची लस घेणे बंधनकारक नाही. तथापि, सुरक्षिततेच्या दृष्टीने लसीकरण करणे चांगले आहे. अलीकडेच सरकारने विमान प्रवासात मास्क घालणे आवश्यक नसल्याचे जाहीर केले होते. पण कोरोना बघून मास्क लावला पाहिजे. पण जर कोणी मास्क लावला नाही तर त्याच्यावर कोणताही दंड आकारला जाणार नाही.