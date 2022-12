बेंगळुरू: सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान रोखण्यासाठी सरकार GPS आधारित Stop Tobacco मोबाइल अॅप (Stop Tobacco Mobile app) लॉन्च करणार आहे. (GPS based app to prevent smoking in public places). हे अॅप लवकरच सुरू करण्याचा आरोग्य विभागाचा विचार आहे. (app to prevent smoking in public places). तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री आणि सेवन थांबवण्यासाठी हे अॅप विकसित केले जात आहे. हे अॅप जीपीएस तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. यामुळे फोटो कुठे काढला हे ठिकाण नक्की कळणार आहे. सार्वजनिक ठिकाणी धुम्रपान केल्यास दंड आकारला जाईल. या कामासाठी तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह 7 सदस्यांची टीम तयार करण्याचा मानस असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

कायद्यानेही प्रतिबंध : कोटा कायदा 2003 चे कलम 4 सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करण्यास मनाई करते. कलम 5 मध्ये तंबाखूजन्य पदार्थांच्या जाहिरातींवर बंदी आहे. कलम-अ अल्पवयीन मुलांना तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री प्रतिबंधित करते. कलम 6 बी नुसार, शैक्षणिक संस्थांच्या आवारात 100 मीटरच्या आत तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री करण्यास परवानगी नाही.

GPS आधारित ऍप्लिकेशन : 2019 मध्ये सार्वजनिक ठिकाणी तंबाखूचे सेवन करताना आढळल्यास मेलद्वारे तक्रार करण्याची प्रणाली प्रत्यक्षात लागू करण्यात आली. कोविडमुळे ही योजना राज्यभर राबवता आली नाही. मात्र आता जवळपास प्रत्येकजण मोबाईल वापरत असल्याने जीपीएस आधारित ऍप्लिकेशनद्वारे ही समस्या सोडवता येऊ शकते.

फक्त एक फोटो घ्या आणि अपलोड करा : अॅप डाउनलोड केल्यानंतर, तुम्ही दुकाने, बेकरी, हॉटेल्स, शाळा, महाविद्यालये, बस स्थानके, रेल्वे स्थानके, क्रीडांगणे यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपानाच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्यास तेथे फोटो क्लिक करून अपलोड करू शकता. त्यानंतर तक्रारदाराचा जिल्हा, तालुका आणि मोबाईल क्रमांक टाकण्याचा पर्याय आहे. दिलेल्या तक्रारीचा फोटो जिल्हा तंबाखू नियंत्रण युनिटपर्यंत पोहोचतो. त्यानंतर तो तालुका तंबाखू नियंत्रण युनिटकडे पाठवला जातो. हे अॅप जीपीएसवर आधारित असल्याने तक्रार नोंदवलेली जागा नकाशावर ठळकपणे दाखवली जाते. त्यानंतर जिल्हा तंबाखू नियंत्रण पथक घटनास्थळी धाव घेते आणि दंड आकारते.