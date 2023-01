आंध्र प्रदेश: आंध्र प्रदेशातील रस्त्यांवर (Public Meetings On Roads in Andhra) यापुढे सार्वजनिक सभा आणि रॅली काढल्या जाणार नाहीत, कारण राज्य सरकारने सार्वजनिक सुरक्षेचा हवाला देत त्यावर बंदी घातली आहे. (Government has issued guidelines) गेल्या आठवड्यात प्रमुख विरोधी पक्ष तेलगू देसम पक्षाच्या रॅलीत चेंगराचेंगरीच्या (public meetings and rallies) दोन घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. (Government has issued guidelines on public meetings and rallies on roads in AP)

गेल्या आठवड्यात कंदुकुरू येथे आयोजित रॅलीत चेंगराचेंगरी होऊन ८ जणांना आपला जीव गमवावा लागला होता. त्यानंतर सोमवारी रात्री उशिरा पोलीस कायदा-1861 च्या तरतुदीनुसार मनाई आदेश जारी करण्यात आले. सरकारने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, "राष्ट्रीय महामार्गांसह विविध रस्त्यांवर कोणतीही सार्वजनिक सभा घेण्याचा अधिकार पोलिस कायदा, 1861 च्या कलम 30 अंतर्गत नियमनाच्या अधीन आहे, म्हणून आंध्र प्रदेश सरकारने राष्ट्रीय महामार्गांसह रस्त्यांवर सार्वजनिक सभा घेण्यास मनाई केली आहे. आणि रॅली आयोजित करण्यावर बंदी घातली आहे.

सार्वजनिक सभा रस्त्यांपासून दूर: आदेशात प्रधान सचिव (गृह) हरीश कुमार गुप्ता (Principal Secretary Harish Kumar Gupta) यांनी संबंधित जिल्हा प्रशासन आणि पोलिस यंत्रणेला सांगितले आहे की, "अशी ठिकाणे ओळखा जी सार्वजनिक सभेसाठी सार्वजनिक रस्त्यांपासून दूर आहेत, जेणेकरून रहदारी, लोकांची हालचाल, आपत्कालीन सेवा, अत्यावश्यक वस्तूंची वाहतूक इत्यादींमध्ये अडथळा येऊ नये. प्रधान सचिव म्हणाले, "सार्वजनिक रस्त्यांवरील सार्वजनिक सभांना परवानगी देण्याचे अधिकार्‍यांनी टाळावे. सार्वजनिक सभेच्या परवानगीचा विचार अत्यंत किंवा अपवादात्मक परिस्थितीतच केला जाऊ शकतो आणि त्याची कारणे लेखी नोंदवावीत.

लोकांच्या जीवाला धोका: प्रधान सचिव हरीश कुमार गुप्ता, 28 डिसेंबरच्या कंदुकुरु घटनेचा संदर्भ देत म्हणाले की, "सार्वजनिक रस्ते आणि रस्त्याच्या कडेला बैठका घेतल्याने लोकांचा जीव धोक्यात येतो आणि रहदारीलाही अडथळा येतो." परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना बराच वेळ लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे सार्वजनिक सुरक्षेचा हवाला देत आंध्र प्रदेश सरकारने राष्ट्रीय महामार्गासह रस्त्यांवर सार्वजनिक सभा आणि रॅली काढण्यास बंदी घातली आहे. सरकारच्या या निर्णयावर विरोधी पक्ष टीका करत आहेत.