नवी दिल्ली : कॅनडाच्या प्राणीसंग्रहालयाचा ( Zoos of Canada ) एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यामध्ये एक मादी गोरिला पाहुण्यांना तिचे बाळ दाखवताना दिसत ( Gorilla Shows Off Baby To Visitors ) आहे. हे दृश्य 1994 च्या चित्रपट 'द लायन किंग' मधील एका लोकप्रिय दृश्याची आठवण करून देणारे आहे, जिथे रफीकीने गौरवला मँड्रिल सिम्बाची ओळख करून दिली. कॅल्गरी प्राणीसंग्रहालयात व्हिडिओ रेकॉर्ड केला. गुरुवारी 'व्हायरलहोग'ने इन्स्टाग्राम हँडलवर पोस्ट केले होते. ( Gorilla Shows Off Baby To Visitors )

24 तासांपेक्षा कमी कालावधीत व्हिडिओला एक दशलक्षाहून अधिक व्ह्यूज आणि 14,000 हून अधिक लाईक्स मिळाले आहेत. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे की, 'एक मादी गोरीला प्राणीसंग्रहालयात तिच्या बाळाला दाखवते.' या व्हिडीओ क्लिपमध्ये गोरिला आपल्या बाळाला चुंबन घेताना दाखवण्यात आले आहे. तो आपल्या मुलाला मिठी मारताना दिसत आहे.

गोरिला आणि त्याचे मूल पाहून एका इंस्टाग्राम यूजरने म्हटले की, त्यांची वागणूक माणसांसारखी आहे. मात्र, काही लोकांनी प्राण्यांना पिंजऱ्यात ठेवण्याच्या कल्पनेलाही विरोध केला आहे. एका युजरने लिहिले, माझी इच्छा आहे की ते मोकळे झाले असते.

गेल्या महिन्यात एक गोरिला सायकल चालवताना दाखवणारा व्हिडिओ सोशल मीडियावर लोकांचे लक्ष वेधून घेत होता. हा व्हिडिओ आयएफएस अधिकारी डॉ. सम्राट गौडा यांनी ट्विटरवर शेअर केला आहे. व्हिडिओमध्ये एक महाकाय गोरिला सायकलवरून येताना दिसत आहे. काही सेकंदानंतर त्याचे नियंत्रण सुटले आणि तो सायकलवरून खाली पडला. रागाच्या भरात गोरिल्लाने सायकल फेकून दिली. गौडा यांनी व्हिडिओला स्टुपिड सायकल असे कॅप्शन दिले आहे.

