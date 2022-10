मुंबई : (Gold Silver Rates Today) गेल्या काही वर्षांपासून सोने हे चलनवाढीविरूद्ध एक परिपूर्ण बचाव आहे. गुंतवणूकदार सोन्याकडे महत्त्वाची गुंतवणूक म्हणून पाहत आहेत. हे सोन्याचे दर आज अद्यतनित केले जातात आणि देशातील नामांकित ज्वेलर्सकडून घेतले जातात. ( Gold Rate In India )

आज भारतात प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याची किंमत ( Today 22 Carat and 24 Carat Gold Price Per Gram in India)

२२ कॅरेट सोन्याचे आजचे आणि कालचे दर आज भारतात प्रति ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याची किंमत :

सोने ग्रॅम आजची किंमत कालची किंमत 1 ग्रॅम ₹4,760 ₹4,785 8 ग्रॅम ₹38,080 ₹38,280 10 ग्रॅम ₹47,600 ₹47,850 100 ग्रॅम ₹4,76,000 ₹4,78,500



आज भारतात प्रति ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याची किंमत २२ कॅरेट सोन्याचे आजचे आणि कालचे दर (24 Carat Gold Price) :

सोने ग्रॅम आजची किंमत कालची किंमत 1 ग्रॅम ₹5,193 ₹5,220 8 ग्रॅम ₹41,544 ₹41,760 10 ग्रॅम ₹51,930 ₹52,200 100 ग्रॅम ₹5,19,300 ₹5,22,000

भारतीय प्रमुख शहरांमध्ये आजचा सोन्याचा दर ( Indian Major Cities Gold Rates Toaday) :

प्रमुख शहर आजची किंमत कालची किंमत चेन्नई ₹48,050 ₹52,420 मुंबई ₹47,600 ₹51,930 दिल्ली ₹47,750 ₹52,100 कोलकाता ₹47,600 ₹51,930 बंगलोर ₹47,650 ₹51,980 हैदराबाद ₹47,600 ₹51,930

चांदीचे आजचे दर (Silver rates today) :

चांदी ग्रॅम चांदीचे आजचे दर चांदीचे कालचे दर 1 ग्रॅम ₹59.50 ₹60.80 8 ग्रॅम ₹476 ₹486.40 10 ग्रॅम ₹595 ₹608 100 ग्रॅम ₹5,950 ₹6,080 1 किलो ₹59,500 ₹60,800





प्रमुख शहरांतील चांदीचा दर (Silver Rate in Major Cities) :

प्रमुख शहर 10 ग्रॅम 100 ग्रॅम 1 किलो चेन्नई ₹648 ₹6,480 ₹64800.00 मुंबई ₹595 ₹5,950 ₹59500.00 दिल्ली ₹595 ₹5,950 ₹59500.00 कोलकाता ₹595 ₹5,950 ₹59500.00 बंगलोर ₹648 ₹6,480 ₹64800.00 हैदराबाद ₹648 ₹6,480 ₹64800.00