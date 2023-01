तर डिसेंबर संपला आणि जानेवारी सुरू झाला. सुट्टीच्या दिवसांमध्ये (Holiday Season) तुम्ही जे काही करायचे टाळले आहे, ते आता प्रत्यक्षात हाताळावे लागेल. आणि त्या सगळ्या गोष्टींची परत सुरुवात करतांना कंटाळा येणे सहाजिक आहे. 'नवीन वर्ष, नवीन मी' ही एक रोमांचक संधी असली तरी, जेव्हा तुम्हाला वर्षाच्या शेवटच्या शेनॅनिगन्सला झटकून टाकावे लागेल आणि वर्षाच्या सुरुवातीच्या वृत्तीने ते बदलावे लागेल. आता नव्या जोमाने कामाला सुरुवात (Going Back To Work After New Year) करायची आहे. मात्र हे सगळं करणं थोडं कंटाळवाण (Without Feeling Anxious) असु शकतं. तेव्हा हा कंटाळा घालविण्यासाठी (Without Feeling Anxious) जाणुन घेऊया (work tips after holidays) काही टिप्स. Utility News

1. लवकर काम चालू करा : तुम्ही कामावर परत जाण्यापूर्वी आधल्या दिवशी लवकर झोपी जा. बऱ्याचदा असे होते की, आपण नाईट आऊट, बर्थडे पार्टीला जाऊन परत येई पर्यंत पहाटेचे तीन वाजले असते. आणि मग अपुर्ण झोप आपल्या कामावर परिणाम करते. त्यामुळे संपुर्ण दिवस आळस आणि कंटाळवाण्या परिस्थितीत आपण आपले महत्वाचे काम पुढे ढकलत जात असतो. म्हणुन आपल्याला यावेळी पुर्ण झोप घेणे आवश्यक आहे.

2. स्विंगिंगमध्ये जा : तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी भरपूर चहा- कॉफी घ्यायची ईच्छा होईल. लगेच कॉफी शॉप मध्येव जाऊन एक कप कॉफी घेऊन यावी, अशी ईच्छा अनेकदा होईल. मात्र आपल्या शरीरातील साखरेचे प्रमाण न वाढवता ते आपल्या कार्यावर लक्ष केंद्रित करा. आजच्या टू-डू लिस्टमधील एक-एक गोष्टी पुर्ण करणे सुरु करा, असे केल्यास तुमच्या डोक्यावर कामाचा डोंगर असल्याचे जाणिव होणार नाही, आणि तुमचे एक-एक काम पुर्ण तसेच कमी होत जाईल. असे करणे एकदा तुम्ही सुरू केल्यावर, काम सुरळीतपणे सुरू होईल.

3. मिटींग टाळा : आपण सर्व मान्य करू शकतो की वैयक्तिकरित्या, व्हिडिओवर किंवा फोनवर घेतलेली मिटींग फार वेळ घालवते. म्हणुनच कामाच्या पहिल्या दिवशी, त्यांना शक्य तितके टाळा. तुमच्या सहकाऱ्याला मिटींग मधील महत्वाचे पॉईंट तुमच्यासाठी कव्हर करायला सांगा. असे केल्यास तुमचा बराच वेळ वाचेल, प्रत्यक्षात काम पूर्ण करण्यात सक्षम व्हाल आणि ज्या दिवसाचे काम त्याच दिवशी पुर्ण केल्याचा आनंद तुम्हाला मिळेल.

4. अतिरिक्त दिवस घ्या : सुट्टीच्या शेवटी आणि तुम्हाला कामावर परत येण्याच्या तारखेदरम्यान परत एक दिवसाची अतिरिक्त दिवसाची सुट्टी घ्या. हे तुम्हाला तुमच्या मूळ झोपेच्या चक्रात परत येण्यास, तुमची जागा आणि कपाट आवरण्याचे काम कमी करण्यास आणि साधारणपणे तुमचे व्यवहार व्यवस्थित ठेवण्यास मदत करेल. अशा प्रकारे, तुम्ही दुसऱ्या दिवशी कामावर रुजू झाल्यावर तुम्हाला दडपल्यासारखे वाटणार नाही. Utility News