पणजी: गोवा पर्यटकांना केवळ वातावरणामुळेच आकर्षित (Goa is a favorite destination of tourists) करत नाही, तर त्याचा इतिहास आणि समृद्ध वारसा जाणून घेण्याची आवड असलेल्यांनाही कायम खुनावत (rich heritage of ancient and historical churches) असतो. गोव्यातील लोकप्रिय चर्च हे पर्यटकासाठीचे आकर्षणाचे केंद्रआहेत.

बॅसिलिका ऑफ बॉम जिझस

बॅसिलिका ऑफ बॉम जीझस 400 वर्षे जुने चर्च आहे. ते 1594 मधे स्थापण्यात आले आहे. इन्फंट जीझसला समर्पित असलेले हे चर्च जुन्या गोव्यात आहे. ते युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत आहे. राज्यातील सर्वाधिक भेट दिलेल्या स्थळापैकी एक आहे. संगमरवरात बनवलेल्या या चर्च मधे प्रतीके, पुतळे, गुंतागुंतीचे कोरीवकाम, लाकडा वरील नक्षिकाम तसेच गोव्यातील प्रसिद्ध कलाकार डॉम मार्टिन यांच्या कलाकृतीसह चित्रांचा संग्रह येथे पहायला मिळतो. सेंट फ्रान्सिस झेवियर यांचे ममी केलेले शरीर हे या चर्चचे मुख्य आकर्षण आहे.

कॅथेड्रल ऑफ सांता कॅटरिना

गोव्यातील प्रसिद्ध आणि युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादितील आणखी एक नाव म्हणजे कॅटेड्रल डी सांता कॅटरिना चर्चला मोठा इतिहास आहे. पोर्तुगीजांच्या सुरुवातीच्या युगाचा तोक्षिदार मानला जातो. पोर्तुगीज-मॅन्युलिन स्थापत्य शैलीचा अभिमान असलेल्या या वास्तूमध्ये टस्कन आणि कोरिंथियन डिझाइनचे मिश्रण पहायला मिळते.येथील एक प्रमुख आकर्षण म्हणजे गोल्डन बेल नावाची विशाल घंटा, जी या भागातील सर्वात मोठी घंटा आहे. अलेक्झांड्रियाच्या कॅथरीनला समर्पित असलेली सुशोभित केलेली वेदी आणि जुन्या संरचनेतील एक भव्य आकर्षण म्हणुन या कडे पाहिले जाते.

सेंट कॅथरीन चॅपल

गोव्यातील बरीच जुनी चर्च बरोक शैलीत बांधली गेली आहेत. सेंट कॅथरीनचे चॅपल हे लहान, तरीही आकर्षक उदाहरणांपैकी एक आहे जे त्याच्या इतिहास वेगळा आहे. हे 16 व्या शतकात शासक आदिल शाहवर यांने पोर्तुगीजांच्या विजयाच्या स्मरणार्थ बांधले होते. या तपकिरी आणि पांढऱ्या दगडाच्या चॅपलच्या समोर, तुम्हाला अजूनही जुन्या वसाहतपूर्व किल्ल्याच्या तटबंदीचे अवशेष दिसतात. हा चर्च जे सेंट कॅथरीनला समर्पित आहे. सर्वात जुन्या ख्रिश्चन संरचनांपैकी एक म्हणून तो ओळखला जाताे.

सेंट चर्च. असिसीचा फ्रान्सिस

सेंट कॅथरीन चॅपलच्या अगदी पुढे, तुम्हाला दुसरा प्रसिद्ध चर्च दिसतो. असिसीचा फ्रान्सिस हा पोर्तुगीजांनी बांधला. हा चर्च 350 वर्षांहून अधिक जुना आहे आणि येथे सेंट पीटर्सबर्गच्या अवर लेडी ऑफ मिरॅकल्सचे नेत्रदीपक पुतळे पाहून तुम्ही आश्चर्यचकित होऊ शकता. असिसीचा फ्रान्सिस आणि इमारतीच्या आत वधस्तंभावर खिळलेला ख्रिस्त. चर्चच्या इतर प्रमुख वैशिष्ट्यांमध्ये अष्टकोनी बुरुजांसह तीन-स्तरीय दर्शनी भाग आणि वेदीवर समृद्ध कोरीवकाम आणि चित्रे यांचा समावेश आहे. चर्चजवळील कॉन्व्हेंटमध्ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाने स्थापन केलेले एक संग्रहालय आहे, आणि येथील मुख्य प्रदर्शनांमध्ये हिंदू मंदिराची शिल्पे, चित्रे आणि इतर कलाकृतींचा समावेश आहे.

चर्च ऑफ अवर लेडी ऑफ द रोझरी

तीन मजल्यांचा दर्शनी भाग, चॅपल आणि भरपूर सजवलेल्या वेद्यांसह, चर्च ऑफ अवर लेडी ऑफ द रोझरी हे गोव्यातील गौरवशाली ठिकाणांपैकी एक आहे. गोव्यातील सर्वात प्रख्यात ड्यूक्सपैकी एक, अफोंसो डी अल्बुकर्क यांनी स्थापन केलेल्या अनेक चर्चांपैकी हे एक चर्च होते. जे 475 वर्षांहून अधिक जुने आहे, एका ब्लफवर स्थित आहे जिथून तुम्हाला मांडोवी नदी आणि आसपासची ठिकाणे दिसतात. अनेक आर्किटेक्चर प्रेमी या ठिकाणी मॅन्युलिन आणि गॉथिक तपशीलांसाठी आणि सेडेट रेडोससाठी भेट देतात जे तुम्हाला गोव्यातील इतर चर्चमध्ये आढळतील त्या तुलनेत अधिक भव्य आहेत.