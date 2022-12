मारुती मंदिरात भोजपुरी गाण्यावर मुलींचा डान्स

छपरा: बिहारमधील छपरा येथे शहरातील सर्वात प्रसिद्ध बजरंगबली मंदिर मारुती मानस मंदिरात आजकाल शहरातील मुली अश्लील भोजपुरी गाण्यांवर नाचताना दिसल्या. (Girl Dance In Maruti Temple) ज्याला त्याच्या मित्रांनीही शूट केले आहे. याबाबत भाविकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. (Chapra Maruti Manas temple) मंदिराचे प्रशासक चंदन वर्मा यांनी अशा लोकांना सहमती द्यावी, (Girls dance on Bhojpuri song in Chapra) अन्यथा भविष्यात असे करणाऱ्यांविरुद्ध पोलिस तक्रार केली जाईल, (devotees Angry on dance in temple at chapra) असा इशारा दिला.

मंदिराच्या आवारात मुलींनी केली रील: शहरातील बहुचर्चित भगवान बजरंगबलीच्या मंदिर परिसरात काही तरुण-तरुणी असे वर्तन करत आहेत. हे लोक अश्लील भोजपुरी गाण्यांवर जोरदार नाचत असल्याने येथे येणाऱ्या भाविकांमध्ये प्रचंड नाराजी पाहायला मिळत आहे. मंदिराचे प्रशासक चंदन वर्मा म्हणाले की, मारुती मानस मंदिर हे शहरातील सर्वात पवित्र स्थान आहे आणि या पवित्र ठिकाणी अशा प्रकारची कृत्ये कोणत्याही प्रकारे समर्थनीय नाहीत. कारण हे भगवान बजरंगबलीचे मंदिर आणि श्रद्धास्थान आहे.

मंदिराच्या प्रशासकाचा इशारा: याला आळा घालण्यासाठी शहरातील या प्रसिद्ध मारुती मानस मंदिराच्या प्रशासकांनी आधी अशा लोकांना ताकीद दिली असून यानंतरही मंदिर परिसरात असे प्रकार करू नयेत, असे सांगण्यात आले आहे. ते लोक त्यांच्या कृत्यापासून परावृत्त होत नाहीत, तर ही माहिती पोलिसांना दिली जाईल आणि पोलीस त्यानुसार कारवाई करतील. मारुती मानस मंदिर हे सर्वात पवित्र स्थान आहे, आणि या पवित्र ठिकाणी अशा प्रकारची कृत्ये कोणत्याही प्रकारे समर्थनीय नाहीत, हे भगवान बजरंगबलीचे मंदिर आणि पूजास्थान आहे. जे लोक इथे हे करतात, त्यांनी आत्ताच करू नका, अन्यथा भविष्यात असे करणाऱ्यांविरोधात पोलिसात तक्रार केली जाईल, असे मदिराचे व्यवस्थापक चंदन वर्मा यांनी यावेळी सांगितले आहे.

दोन वेगवेगळ्या खात्यांवरून व्हिडिओ अपलोड: दुसरीकडे, बजरंग दलाचे जिल्हा मंत्री धनंजय कुमार यांनी यावर तीव्र आक्षेप नोंदवत पोलीस कॅप्टन संतोष कुमार यांच्याकडे याप्रकरणी मुलींची ओळख पटवून एफआयआर नोंदवण्याची मागणी केली आहे. मारुती मानस मंदिर येथे शूट केलेले दोन व्हिडिओ वेगवेगळ्या खात्यांद्वारे इंटरनेट मीडियावर अपलोड केले गेले होते, परंतु व्हायरल झाल्यानंतर ते हटविण्यात आले. व्हिडिओमध्ये दोन मुलींनी भोजपुरी गाण्यावर रिल तयार केली आहे. भोजपुरी गाणे 'रौ ले राजा हम खतिया बिछवानी देखी लगा के मछरदानी...' हे रीलच्या पार्श्वभूमीवर वाजत आहे.