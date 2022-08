रांची झारखंड अरगोरा पोलिसांच्या कारवाईमुळे झारखंडच्या रांचीमध्ये खळबळ उडाली आहे. अर्गोरा पोलीस ठाण्याने Argora Police Station मंगळवारी एका निवृत्त आयएएस अधिकाऱ्याच्या घरातून एका अपंग मुलीची सुटका Girl rescue from retired IAS house केली. रांची डीसीच्या सूचनेनुसार मुलीला वाचवण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली आहे. यापूर्वी रांची डीसीकडे यासंदर्भात तक्रार आली होती. तक्रारीत सेवानिवृत्त प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या पत्नीवर गंभीर आरोप करण्यात आले होते.

विवेक वास्की नावाच्या व्यक्तीने अर्गोरा पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार दिली होती. यामध्ये निवृत्त आयएएसच्या पत्नी सीमा पात्रा यांच्यावर घरातील नोकर असलेल्या मुलीला ओलीस ठेवण्याचा आणि छळ केल्याचा आरोप होता. याबाबत विवेकने डीसीकडे तक्रारही केली होती. यामध्ये 29 वर्षीय अपंग मुलगी एका निवृत्त आयएएसच्या घरी घरगुती नोकर म्हणून काम करते, असे म्हटले होते. मात्र त्यांची पत्नी सीमा पात्रा त्यांना घराबाहेर पडू देत नाही. सुनीताला घरात घुसून मारहाणही केल्याचा आरोप करण्यात आला.

निवृत्त आयएएस पत्नीविरुद्ध तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर डीसी यांनी अरगोरा पोलिस स्टेशनला कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. डीसीच्या सूचनेनुसार बचाव पथक तयार करण्यात आले. रांची डीसीच्या सूचनेवरून पथकाने निवृत्त आयएएसच्या घरावर छापा टाकला आणि तेथून मुलीची सुटका केली. येथे शहरातील प्रभावशाली व्यक्तीच्या घरावर कारवाई झाल्याने शहरात खळबळ उडाली आहे. चौकाचौकात याबाबत चर्चा सुरु आहे. Girl Rescued From Retired IAS House in Jharkhand after Complaint against retired IAS wife

