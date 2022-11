बेंगळुरू (कर्नाटक) : एका तरुणीने मित्राच्या बहिणीचा बदला घेण्यासाठी तिचे मॉर्फिंग केलेले अश्लील फोटो इन्टाग्रामवर पोस्ट (Indecent photo of young girl posted on Instagram) केल्याची खळबळजनक घटना उघडकीस आली आहे. आरोपी तरुणीने मित्राच्या बहिणीच्या नावाने इन्स्टाग्रामवर बनावट खाते उघडले (Girl fake account on Instagram) आणि फोटो पोस्ट केले. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपी तरुणीला गुरुवारी अटक केली. Bengaluru Crime, Karnataka Crime, latest news from Bengaluru, Girls Obscene Photo On Instagram

पीडितेला लिहिले कॉलगर्ल : आरोपी तरुणीने बनावट अकाऊंटद्वारे पीडित तरुणीचे मूळ अकाउंट फॉलो केले. पीडित तरूणी एक कॉल गर्ल असून तिला या नंबरवर कॉल करू शकते असे पोस्ट केले आहे. बनावट खाते उघडताच तरुणाच्या बहिणीला शेकडो कॉल्स येऊ लागले. ही बाब समजल्यानंतर तरुणी आणि तिच्या कुटुंबीयांनी ईशान्य विभागाच्या सायबर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तपास सुरू करून बीकॉम तरुणीला अटक केली. अटक करण्यात आलेली तरुणी ही तक्रारदाराची ओळखीची होती.

भावाच्या मित्राची मैत्रीण : अटक करण्यात आलेली तरुणी ही तक्रार दिलेल्या तरुणीच्या भावाच्या मित्राची मैत्रीण आहे. ही तरुणी बरोबर नाही, तिच्यावर प्रेम करू नको, असे तरुणीच्या मोठ्या भावाने आपल्या मित्राला सांगितले असल्याचे दिसते. हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर तरुणीने आपल्या बहिणीच्या नावाने बनावट खाते उघडून बदला घेण्यासाठी अश्लील छायाचित्रे पोस्ट केली.

आरोपी तरुणीस अटक - पीडित तरुणीने पोलिसांत तक्रार करताच आरोपी तरुणीने फेक अकाउंट डिलीट केले. ती शांत होती जणू तिला काहीच माहीत नाही. पोलिसांनी तपास सुरू करून बी.कॉमचे शिक्षण घेणाऱ्या आरोपीला अटक केली.