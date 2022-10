हैदराबाद : Gifts for Bhai Dooj 2022: कार्तिक महिन्यातील शुक्लपक्षातील द्वितीया तिथीला देशभरात भाऊबीज (Bhaubeej) साजरी केली जाते. बहिणी आपल्या भावांच्या आरोग्यासाठी आणि समृद्धीसाठी प्रार्थना करतात. भाऊ भाऊबीजच्या दिवशी त्यांच्या बहिणींचे आयुष्यभर संरक्षण करण्याचे वचन देतात. भावंडांमध्ये भेटवस्तूंची (Gifts for Bhaubeej) देवाणघेवाण हा देखील प्राचीन (Old tradition) आहे. भाऊबीजच्या निमित्ताने तुमच्या भावंडांना आश्चर्यचकित करण्यासाठी येथे काही भेटवस्तू आहेत:

दागिने (Jewelry) : तुम्ही तुमच्या बहिणीला दागिने भेट देऊ शकता. दागिने कोणत्याही प्रसंगी भेट म्हणून दिले जाऊ शकतात. कानातले, नेकलेस किंवा अंगठ्या आपल्या बहिणींना भेट देण्यासाठी भावांसाठी चांगले पर्याय आहेत.

कपडे (Clothes) : दोन्ही भाऊ आणि बहिणींनी एकमेकांना भेटवस्तू देण्यासाठी कपडे हा अधिक चांगला पर्याय आहे. कारण, निवडण्यासाठी अधिक पर्याय आणि निवडी आहेत. परतीच्या भेटवस्तू म्हणून देण्यासाठी कपडे देखील एक चांगला पर्याय आहे.

घड्याळ (watches) : तुम्ही तुमच्या भावाला किंवा बहिणीला भेट म्हणून घड्याळ देऊ शकता. आजकाल अनेक स्टायलिश आणि डिझायनर, डिजिटल आणि स्मार्ट घड्याळे बाजारात उपलब्ध आहेत.

परफ्यूम (perfume) : परफ्यूम ही अतिशय विचारपूर्वक भेट आहे. तुमच्या भावाचे किंवा बहिणीचे आवडते ब्रँड कोणते आहेत ते शोधा आणि त्यांना भेट देण्यासाठी एक निवडा.

पुस्तके (books) : जर तुमच्या भावाला किंवा बहिणीला पुस्तके वाचायला आवडत असतील, तर त्यांना आवडणाऱ्या लेखकांचे पुस्तक किंवा त्यांना वाचण्यात रस असेल असे तुम्हाला वाटते अशी पुस्तके खरेदी करा.

बॅग (Bags) : ट्रॅव्हल बॅग, साइड बॅग, हँड बॅग, पर्स किंवा वॉलेट हे देखील तुमच्या भावांना किंवा बहिणीला भेटवस्तू म्हणून दिले जाणारे एक मनोरंजक पर्याय आहेत.

कॉस्मेटिक (cosmetics) : आपल्या बहिणीला कॉस्मेटिक उत्पादने भेट दिल्यास तिला नक्कीच आनंद होईल. तुम्ही विविध उत्पादने खरेदी करू शकता आणि तुमच्या बहिणीला भेट म्हणून सेट म्हणून सजवू शकता.

सनग्लासेस (sunglasses) : सनग्लासेस ही एक उत्तम भेट आहे. वेगवेगळ्या डिझायनर ब्रँडचे स्टायलिश सनग्लासेस तुमच्या बहिणीला किंवा भावाला गिफ्ट करण्यासाठी उत्तम पर्याय आहेत.