सिकर (राजस्थान): Gang War in Rajasthan: राजस्थानमधील सीकर जिल्ह्यात आज राज्यातील सर्वात मोठे टोळीयुद्ध समोर आले असून, त्यात राज्यातील सर्वात मोठा गँगस्टर समजला जाणारा राजू ठेहट याची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली Gangster Raju Theth Killed In Sikar आहे. गँगस्टर राजू ठेहठच्या हत्येची माहिती मिळताच सीकरचे एसपी कुंवर राष्ट्रदीप आणि इतर पोलीस अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले. लॉरेन्स बिश्नोई ग्रुपच्या रोहित गोदाराने सोशल मीडियावर पोस्ट करून हत्येची जबाबदारी स्वीकारली आहे. पोलिस हल्लेखोरांबद्दल पुरावे जमा करत आहेत. Murder of Raju Theth

राजू तेथ याने आनंदपाल आणि बलवीर बानुदा या गुंडांची हत्या केली होती. त्याचा बदला घेण्यासाठी आज त्याची हत्या करण्यात आल्याचे रोहित गोदाराने आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केले आहे. मात्र, अद्यापपर्यंत पोलिस याबाबत काहीही बोलण्यास तयार नसून ही हत्या कोणाकडून करण्यात आली याचा तपास सुरू असल्याचे बोलले जात आहे.

भरदिवसा गोळ्या झाडून कुख्यात गुंडाची हत्या

आज सकाळी राजू ठेहठ याची सीकरच्या उद्योग नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका कोचिंग इन्स्टिट्यूटजवळील वसतिगृहाच्या गेटवर चार हल्लेखोरांनी गोळ्या झाडून हत्या केली. यादरम्यान वसतिगृहात आपल्या मुलाला भेटायला आलेल्या आणखी एका व्यक्तीलाही हल्लेखोरांच्या गोळ्या लागल्या आणि त्याचाही मृत्यू झाला. या घटनेनंतर संपूर्ण शहरात खळबळ उडाली असून पोलिसांनी संपूर्ण शहरात नाकाबंदी केली आहे.

माहिती देताना पोलीस अधिकारी

संपूर्ण घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद- राजू सिकरच्या पिपराली रोडवर असलेल्या वसतिगृहाच्या बाहेर गेटवर उभा होता, तिथे चार तरुण आले आणि एक तरुण त्याच्याजवळ गेला आणि त्याच्याशी बोलू लागला. या घटनेचे जे सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले आहे, त्यात स्पष्ट दिसत आहे की, तरुणाने प्रथम राजूशी कसे बोलले आणि नंतर शेजारी उभ्या असलेल्या तरुणाने त्याच्यावर प्रथम गोळीबार केला. त्यानंतर त्याला गेटबाहेर ओढत रॅम्पवर टाकले आणि त्यानंतर इतर तीन हल्लेखोरांनीही त्याच्यावर गोळीबार केला.

राजूची हत्या केल्यानंतर हे चारही हल्लेखोर जवळच्या रस्त्यावरून गेले आणि त्याचवेळी गोळीबाराचा आवाज ऐकून कोचिंगमध्ये शिकण्यासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये चेंगराचेंगरी झाली. चार हल्लेखोरांच्या हातात शस्त्रे पाहून विद्यार्थी घाबरले आणि स्वत:ला वाचवण्यासाठी इकडे तिकडे पळू लागले. गुन्हा करून फरार असताना, हवेत गोळीबार करूनही हल्लेखोरांनी परिसरात दहशत पसरवली.

दुसऱ्या गुंडाने घेतली हत्येची जबाबदारी

घटनेचा व्हिडीओ बनवणाऱ्या व्यक्तीची हत्या - डीजीपी उमेश मिश्रा यांनी सांगितले की, सीकरमधील टोळीयुद्धात राजू ठेहठ याच्याशिवाय बदमाशांनी आणखी एका व्यक्तीची गोळ्या घालून हत्या केली. हा व्यक्ती आपल्या मोबाईलने या संपूर्ण घटनेचा व्हिडीओ बनवत होता आणि त्याला व्हिडिओ बनवताना पाहिल्यावर त्यांनी त्याचा पाठलाग केला. यानंतर त्या व्यक्तीची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली.