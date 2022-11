पटना - बिहारची राजधानी पटनाच्या कंकरबागच्या न्यू चित्रगुप्त नगरमध्ये राहणाऱ्या एका 50 वर्षीय महिलेला दहशतवादी दाऊद इब्राहिम (dawood ibrahim) याचा धाक दाखवून 20 ते 25 लाखांची फसवणूक करण्यात आली आहे. (Fraud on name of Dawood Ibrahim). एवढेच नाही तर महिलेच्या खात्यातून तीन कोटींचा व्यवहारही गुन्हेगारांनी केला असून, आरटीजीएस आणि एनईएफटीच्या माध्यमातून व्यवहार केले आहेत. (Fraud on name of Dawood Ibrahim in Patna).

प्रकरणाची चौकशी सुरू - एका वृद्ध महिलेच्या वक्तव्यावरून पटना येथील पत्रकार नगर पोलीस ठाण्यात खोटारडेपणासह इतर कलमांखाली एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. त्यानंतर पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. पत्रकार नगर पोलिसांच्या विशेष सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, एफआयआरनंतर आरोपीने महिलेचा माग कसा घेतला, आरोपीची ओळख कशी झाली, हे फसवणुकीचे प्रकरण आहे की, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. ही महिला दुसऱ्याच टोळीशी संबंधित आहे. या सर्व प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे.

५-७ वर्षांपासून होत होती फसवणूक - पत्रकार नगर पोलीस ठाण्यात नोंदवलेल्या एफआयआरनुसार पैसे घेणारे लोक गेल्या ५ ते ७ वर्षांपासून वृद्ध महिलेची फसवणूक करत होते. महिलेला प्रत्येक वेळी तिची मुले आणि पतीला जीवे मारण्याची धमकी दिली जात होती. महिलेने पोलिसांना सांगितले की, तिची मुले मुंबई आणि दिल्ली येथे राहतात. तिचे खाते वापरणारे लोक त्या महिलेला सांगत होते की तिची मुले काय परिधान करतात आणि कोणत्या वेळी कुठे आहेत. यानंतर ती हे जेव्हा मुलांना विचारायची तेव्हा ते खरं असायचं. महिलेने मुलांच्या आणि कुटुंबीयांच्या सुरक्षिततेमुळे घरातील सदस्यांनाही याबाबत माहिती दिली नाही.

प्राप्तिकर विभागाची नोटीस उघड - सरतेशेवटी जेव्हा मोठ्या प्रमाणात पैशांचे व्यवहार होऊ लागले तेव्हा महिलेने आपल्या पतीला सर्व प्रकार सांगितला. त्यानंतर हे प्रकरण पोलिस ठाण्यात पोहोचले. पत्रकार नगर पोलिस ठाण्यात नोंदवलेल्या एफआयआरनुसार, या प्रकरणात वृद्ध महिलेने 19 आरोपींना नामनिर्देशित केले आहे जे महिलेला फोन करायचे. यासोबतच एफआयआरमध्ये मोबाईल नंबरचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. महिलेच्या म्हणण्यानुसार, पैसे ठेवणाऱ्या गुन्हेगारांची आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांशीही ओळख असल्याचे सांगायचे. महिलेच्या घरावर छापा टाकून पतीला तुरुंगात टाकण्याची धमकीही देण्यात आली. गुन्हेगारांच्या सांगण्यावरून तिने आयसीआयसीआय बँकेत दोन खाती उघडली होती आणि गुन्हेगार महिलेला पासवर्ड आणि ओटीपी विचारत होता.

एफआयआरमध्ये 19 गुन्हेगारांचा उल्लेख - या प्रकरणी पत्रकार नगर पोलिस ठाण्याचे प्रभारी मनोरजन भारती यांनी ईटीव्ही इंडियाशी दूरध्वनीवरून संवाद साधताना सांगितले की, "दाऊद इब्राहिमच्या नावाने एका वृद्ध महिलेची फसवणूक केल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. एफआयआरमध्ये 19 गुन्हेगारांचा उल्लेख करण्यात आला असून त्यांचे मोबाईल क्रमांकही नोंदवण्यात आले आहेत. त्या आधारे तपास सुरू करण्यात आला आहे." मनोरंजन भारती पुढे म्हणाले की, "हे प्रकरण गंभीर आहे. या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहता तपास सुरू करण्यात आला आहे. मोबाईल नंबर आणि खाते तपशीलांची छाननी केली जात आहे".