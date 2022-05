सर्वपल्ली राधाकृष्णचे आजी-माजी कुलगुरूंना अटक : हैदराबाद स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम (एसआयटी) ( Hyderabad Special Investigation Team ) बनावट प्रमाणपत्रांच्या प्रकरणावर लक्ष केंद्रित करीत आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी नुकतीच आणखी दोघांना अटक केली आहे. मध्य प्रदेशातील भोपाळ येथील सर्वपल्ली राधाकृष्ण विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू कुशवा आणि विद्यमान कुलगुरू प्रशांत पिल्लई यांना अटक ( Vice Chancellor arrested in fake certificate case ) करण्यात आली आहे.

हे प्रकरण नेमके काय आहे : या प्रकरणी पोलिसांनी सात एजंट, 19 विद्यार्थी आणि सहा पालकांना या पूर्वीच अटक केली आहे. याप्रकरणी नुकत्याच झालेल्या विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना अटक झाल्याची चर्चा आहे. पोलिस तपासात असे आढळून आले की, कुलगुरू प्रथम एजंटांकडून विद्यार्थ्यांची माहिती घेत, त्यानंतर प्रत्येक अभ्यासक्रमासाठी दर ठरवत असत. बनावट प्रमाणपत्रे जारी केल्याप्रकरणी फेब्रुवारीमध्ये हैदराबादच्या मलकपेटमध्ये पहिली एफआयआर ( The first FIR in the fake certificate case was lodged at Malakpet ) नोंदवण्यात आली होती. त्यानंतर आसिफनगर, चादरघाट आणि मुशिराबाद येथे गुन्हे दाखल करण्यात आले.

बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरी : काही विद्यार्थी पात्रतेशिवाय प्रमाणपत्र मिळवून परदेशात गेल्याचे पोलिसांनी सांगितले. माजी कुलगुरू कुशवा यांनी साल 2017 साली सर्वपल्ली विद्यापीठात काम केले आहे. तेव्हापासून हे बनावट प्रमाणपत्र प्रकरण सुरू होते. हैदराबाद सीआयडीचे अतिरिक्त सीपी एआर श्रीनिवास यांनी सांगितले की, एसआयटीचे सात पथक सध्या देशातील सात राज्यांतील विविध विद्यापीठांमध्ये बनावट प्रमाणपत्रांच्या प्रकरणाची चौकशी करीत आहे.

