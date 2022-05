गुवाहाटी- आसाममधील पूरस्थिती आणखी वाढण्याची ( flood situation in Assam ) शक्यता आहे. कारण गुवाहाटी येथील प्रादेशिक हवामान केंद्राने ( Regional Meteorological Centre at Guwahati ) आसाम आणि इतर ईशान्य भारतीय राज्यांमध्ये आणखी पावसाचा इशारा दिला ( rainfalls in Assam ) होता. पावसाच्या पहिल्या लाटेत आठ लोकांचा मृत्यू झाला. तर 4 लाखांहून अधिक लोकांना फटका बसला आहे.

41,558 लोकांनी घेतला शिबिरामध्ये आश्रय- पूरग्रस्त गावातील एकूण 41,558 लोकांनी विविध जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा प्रशासनाने उघडलेल्या 89 मदत शिबिरांमध्ये ( flood hit villagers in Assam ) आश्रय घेतला आहे. नदीच्या वाढत्या पाण्याने पूरग्रस्त जिल्ह्यांतील किमान 12 नदीचे बंधारे देखील फोडले आहेत. एएसडीएमए अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पुरामुळे राज्यातील काही दुर्गम भागांसह रस्ते दळणवळण खंडित आहे. अनेक रस्ते खराब झाले आहेत.

2,800 रेल्वे प्रवाशांना सुरक्षित नेले- ईशान्य फ्रंटियर रेल्वेने ( Northeast Frontier Railway help in flood ) भारतीय हवाई दलाच्या हेलिकॉप्टरचा वापर करून दिमा हासाओ जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या रेल्वे स्थानकांवर अडकलेल्या सुमारे 2,800 रेल्वे प्रवाशांना बाहेर काढले होते. अडकलेल्या रेल्वेमधील काही प्रवाशांना काही अंतरापर्यंत परत जावे लागले. ईशान्य फ्रंटियर रेल्वेद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या सिलचरसाठी विशेष रेल्वेमध्ये चढावे लागले.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे मदतीचे आश्वासन-आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ( Himanta Biswa Sarma on Assam flood ) म्हणाले की, सरकारने राज्यातील पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी राज्य आपत्ती बचाव दल (SDRF) आणि राष्ट्रीय आपत्ती बचाव दल (NDRF) तैनात केले आहे. ते म्हणाले की केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नुकतेच चर्चा केली आहे. राज्यातील पूरस्थिती हाताळण्यासाठी आवश्यक ती सर्व मदत करण्याचे आश्वासन दिले.

