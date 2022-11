हिमाचल प्रदेश : देशातील पहिले मतदार मास्टर श्याम सरन नेगी यांची प्रकृती ठीक नाही. त्याची दृष्टी कमी झाली असून कानात दुखत आहे. अशा परिस्थितीत 2022 च्या हिमाचल विधानसभा निवडणुकीसाठी त्यांचा उत्साह वाढला आहे, परंतु प्रशासनाकडून त्यांच्या प्रकृतीची काळजी घेतली जात आहे. आता 12 नोव्हेंबर ऐवजी ते घरबसल्या फॉर्म 12D वर मतदान करतील. यावेळी जिल्हा निवडणूक अधिकारी आबिद हुसेन, निवडणूक निर्णय अधिकारी शशांक गुप्ता यांच्यासह अन्य अधिकारीही घटनास्थळी उपस्थित राहणार आहेत. (Shyam Saran Negi will vote today)

मतदानासाठी उत्सुक : देशातील पहिला मतदार 1951 नंतर पहिल्यांदाच घरून मतदान करणार आहे. देशवासीयांसाठीही हा क्षण महत्त्वाचा असेल. अशा स्थितीत तो आपल्या मताचा वापर करण्यास उत्सुक आहे. देशातील पहिले मतदार मास्टर श्याम सरण नेगी यांचे पुत्र सीपी नेगी यांनी सांगितले की, श्याम सरन नेगी यांची प्रकृती ठीक नाही. त्याच्या कानात वेदना आणि डोळ्यांतील दृष्टी कमी झाली. अशा स्थितीत त्यांनी ही बाब प्रशासनासमोर ठेवली. त्यानंतर आता प्रशासन त्यांच्या घरी येऊन त्यांचे वडील श्याम सरन नेगी यांची मतदान प्रक्रिया पूर्ण करणार आहे. (First Voter Shyam Saran Negi)

प्रशासन आज घरी जाणार : जिल्हा निवडणूक अधिकारी आबिद हुसेन सादिक यांनी सांगितले की, देशातील पहिले मतदार मास्टर श्याम सरन नेगी यांच्या आरोग्याची काळजी घेत प्रशासन घरी मतदानाची सोय करणार असून फॉर्म 12 डी वर ते आज मतदान करणार आहेत. (Country first voter Master Shyam Saran Negi)

प्रथम मतदार कसे व्हावे : देशात फेब्रुवारी 1952 मध्ये पहिल्या लोकसभा निवडणुका झाल्या होत्या, परंतु किन्नौरमध्ये प्रचंड बर्फवृष्टीमुळे 25 ऑक्टोबर 1951 रोजीच निवडणुका झाल्या. निवडणुकीच्या वेळी श्याम सरन नेगी हे किन्नौर येथील मुरंग शाळेत शिक्षक होते आणि निवडणुकीत कर्तव्यावर होते. मतदानासाठी ते खूप उत्सुक होते. त्यांची ड्युटी शौंगथॉन्ग ते मुरांगपर्यंत होती, तर त्यांचे मत कल्पामध्ये होते, त्यामुळे त्यांनी सकाळी मतदान केले आणि ड्युटीवर जाण्याची परवानगी मागितली. सकाळीच ते मतदानाच्या ठिकाणी पोहोचले, मात्र पोलिंग ड्युटी पार्टी सकाळी 6.15 वाजता पोहोचली. (Who is the first voter of India) (Shyam Saran Negi is alive or not)