डॉक्टर तारा शंकर झा

गोड्डा (झारखंड) : Female Organ In Man Body: झारखंडच्या गोड्डा जिल्ह्यात एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. गोड्डा सदर रुग्णालयात एका 22 वर्षीय तरुणाच्या शरीरात स्त्री प्रजनन अवयव सापडले आहेत. (female organs found in body of man). तपासादरम्यान तरुणाच्या शरीरात गर्भाशय, अंडाशय आणि फॅलोपियन हे अवयव आढळून आले आहेत. लोक आता त्याला अर्धनारीश्वर मानत आहेत. (Female Organ In Man Body).

अनेक दिवसांपासून पोटदुखीची तक्रार होती : या तरुणाला गेल्या अनेक दिवसांपासून पोटदुखीची तक्रार होती. त्यानंतर तो डॉक्टरांकडे उपचारासाठी गेला. डॉक्टरांना त्याने सांगितले की त्याला लहानपणापासूनच उजव्या बाजूला इनग्विनल हर्निया आहे, ज्यावर उपचार करणे शक्य नव्हते आणि उजव्या बाजूला अंडकोष नाही. उजवीकडील अंडकोष कधीकधी ओटीपोटात राहतो तर कधी इनगिनल कॅनालमध्ये उरतो. त्यानंतर डॉक्टरांनी अल्ट्रासाऊंड केले आणि त्याला हर्निया आहे आणि ऑपरेशन करावे लागेल असे सांगितले. तरुणावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली तेव्हा डॉक्टरांनी पाहिले की तरुणाचे स्त्री प्रजनन अवयव पूर्णपणे विकसित झाले आहेत. त्या तरुणामध्ये गर्भाशय, अंडाशय आणि फॅलोपियन ट्यूब पूर्णपणे विकसित झाल्या आहेत.

लाखोंमध्ये एक केस : डॉ. तारा शंकर झा यांनी सांगितले की, ही केस लाखोंपैकी एकामध्ये आढळते. याला True Herma Prodiet म्हणतात, तर वैद्यकीय भाषेत याला Persistent Mullerian Duct Syndrome (PMDS) म्हणतात. ज्यामध्ये दोन्ही लिंगांचे अंतर्गत अवयव एकाच व्यक्तीमध्ये असतात. गर्भाशय, अंडाशय आणि फॅलोपियन ट्यूब मिळाल्यानंतर ते काढून टाकण्यात आले आणि शस्त्रक्रिया करण्यात आली. डॉक्टरांनी ऑपरेशन करून स्त्री प्रजनन प्रणाली काढून टाकली आहे. तो तरुण आता सुखरूप आहे.

सामान्य जीवन जगू शकतो : डॉक्टर तारा शंकर झा यांच्या मते, हे जैविकदृष्ट्या अर्धनारीश्वर शब्द सिद्ध करते. तरुणाची ओळख गुप्त ठेवण्यात आली असली तरी सर्व माहिती त्याच्या परिचराला देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. हा तरुण विवाहित असून तो आपले वैवाहिक जीवन आता सामान्य पद्धतीने जगू शकतो. तसेच फेनोटाइप पुरुषाचा आहे, परंतु स्त्रीचा जीनोटाइप असल्याचेही सांगितले. या प्रकारच्या रोगाला हर्माफ्रोडाइट म्हणतात. असे प्रकरण समोर आल्यानंतर लोक त्याला अर्धनारीश्वर मानत आहेत.