उत्तर प्रदेश ( कासगंज ) : जिल्ह्यातून एक धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. येथे वडिलांनी स्वतःच्या मुलाला 5 लाखांना विकले ( Father Sold Child For 5 lakhs ) आणि पोलिस ठाण्यात त्याच्या अपहरणाची खोटी तक्रार दाखल केली. या प्रकरणाचा खुलासा करताना सध्या पोलिसांनी आरोपीच्या वडिलांना अटक केली आहे. त्याचवेळी निष्पाप मुलाला सुखरूप त्याच्या आईच्या ताब्यात देण्यात आले . ( Father Sold Child For 5 lakhs In Kasganj )

वडिलांनी स्वतःच्याच मुलाला विकले पाच लाखात ; पोलिस ठाण्यात दिली होती अपहरणाची तक्रार

मुलाचा केला पाच लाखात व्यवहार : कासगंजच्या सोरोन पोलीस स्टेशन हद्दीतील कुमरौआ गावात 27 नोव्हेंबर रोजी रात्री रीटाच्या शेजारी झोपलेला तिचा 3 महिन्यांचा मुलगा ईशान अचानक बेपत्ता झाले, त्यामुळे कुटुंबातील सदस्यांमध्ये एकच गोंधळ उडाला. घाईघाईत नातेवाइकांनी पोलिसांत गुन्हा दाखल केला. तक्रार मिळताच पोलीस आणि एसओजीची टीम या प्रकरणाचा खुलासा करण्यात गुंतली होती, मात्र रविवारी रात्री पोलिसांनी हा प्रकार उघडकीस आणल्यावर सर्वांना धक्का भसला. कारण मुलाचे अपहरण करणारा दुसरा कोणी नसून मुलांचे वडिल रवींद्र निघाले. त्यांनी मुलाचा पाच लाखात व्यवहार केला होता. या घटनेत आरोपीचा भाऊ बॉबी , बॉबीची पत्नी मणी आणि आणखी एक व्यक्ती बदन सिंह यांचाही सहभाग आहे.

आरोपींना केले अटक : त्याचवेळी बदन सिंग नावाच्या व्यक्तीच्या घरातून मुलाला सुखरूप पोलिसांनी ताब्यात घेतले आणि आरोपीला अटक केली आहे. मणीची कसून चौकशी केली असता या संपूर्ण घटनेत मुलाचे वडील रवींद्र यांचा हात असल्याचे निष्पन्न झाले. पाच लाखांना विकण्याच्या उद्देशाने त्यांनी आपला मुलगा इशानला घरातून उचलले आणि त्याला दिले, जे मणीने ओमपाल या आपल्या जाणकार व्यक्तीच्या मदतीने बदनसिंगला दिले. कासगंजचे एसपी बीबीजीटीएस मूर्ती यांनी सांगितले की, मुलाचे वडील आणि मावशीसह तीन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. इतरांच्या सहभागाचा तपास सुरू आहे.