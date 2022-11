भोपाळ (एमपी): शहरात एका तरुणीवर बलात्काराची (Girl Rape Luring Marriage ) विचित्र घटना घडली असून, यामध्ये आरोपी तरुणासोबत त्याच्या वडिलांनीही तिच्यावर बलात्कार (Father and son rape young girl ) केला. वास्तविक, तिच्या प्रियकराने लग्नाचे आश्वासन देऊन तिचे शारीरिक शोषण केल्याची (Complaint of physical abuse of young girl) तक्रार मुलीने पोलिसात केली आहे. मुलीने यापूर्वी आरोपी प्रियकराच्या वडिलांकडे तक्रार केली असता, त्यानेही मुलाचे मुलीशी लग्न करून देण्याचे आश्वासन दिले होते. यानंतर पिता-पुत्राने तरुणीवर बलात्कार केला. सध्या पोलिसांनी तरुणीच्या तक्रारीवरून दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असला तरी अद्याप आरोपींना अटक करण्यात आलेली नाही. latest news from Bhopal, MP Crime

लग्नाच्या बहाण्याने शारीरिक संबंध : राजधानी भोपाळमधील निशातपुरा पोलिस स्टेशनचे स्टेशन प्रभारी रूपेश दुबे यांनी सांगितले की, "भोपाळ पोलिसांच्या छोला मंदिर परिसरात राहणारी २४ वर्षीय तरुणी स्टेशन, पिता-पुत्राच्या विरोधात पोलिस ठाण्यात आल. तरुणीचे म्हणणे आहे की, ती भोपाळच्या चौक बाजार येथील एका कॉस्मेटिक दुकानात काम करते. तिथे आरोपीही काम करतो. एकत्र काम करत असताना दोघांची मैत्री झाली आणि काही काळानंतर मैत्रीचे रुपांतर प्रेमात झाले. दरम्यान, आरोपीने मुलीला लग्नाचे आमिष दाखवून दुकानाच्या गोडाऊनमध्ये नेऊन तिच्यावर वारंवार बलात्कार केला. दुकानाव्यतिरिक्त आरोपी पीडितेला वेगवेगळ्या हॉटेलमध्ये नेऊन शारीरिक संबंध ठेवत असे. त्यानंतर पीडितेने तरुणाला लग्नासाठी विचारणा केली असता त्याने टाळाटाळ सुरू केली आणि तरुणीवर दबाव निर्माण केल्यावर त्याने थेट लग्नास नकार दिला.

त्यानंतर तरुणीने तरुणाच्या वडिलांकडे केली तक्रार : स्टेशन प्रभारींनी सांगितले की, "प्रियकरामुळे नाराज झाल्याने पीडितेने त्याच्या वडिलांकडे तक्रार केली. यावर तरुणाच्या वडिलांनी पीडितेसोबत मुलाचे लग्न लावून देण्यास सांगितले. काही दिवसांनी मुलाशी लग्न करण्याच्या बहाण्याने तरुणाच्या वडिलांनी मुलीला वीटभट्टी परिसरात नेले. तेथेही त्याने पीडितेसोबत गैरवर्तन केले आणि नंतर मुलगा अद्याप लग्नासाठी तयार नाही असे सांगून लग्नास नकार दिला. "

बनावट विवाह करार केला: पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, "पोलीस आणि तक्रार टाळण्यासाठी पीडितेने आरोपीला पोलिसात तक्रार करायला सांगितल्यावर, दोन्ही आरोपींनी पीडितेला न्यायालयात नेले, जेथे वकिलाला भेटून त्यांनी खोटे बोलले. लग्नाचा करार झाला. यानंतर आरोपी तरुणाने पीडितेला त्याच्या घरी नेले आणि काही दिवस सोबत ठेवल्यानंतर पीडितेला घरातून हाकलून दिले. त्यानंतर शनिवारी पीडितेने निशातपुरा पोलीस ठाणे गाठले. आणि पोलिसांना घटनेची माहिती दिली, सध्या दोन्ही पोलिस आरोपींचा शोध घेत आहेत, दोघेही अद्याप फरार आहेत.