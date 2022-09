गरियाबंद (छत्तीसगड ) : गरियाबंदमध्ये बनावट नक्षलवाद्यांना अटक करण्यात आली आहे. गरीबीबंद जिल्ह्यात बनावट नक्षलवाद्यांना पकडण्यात पोलिसांना मोठे यश मिळाले आहे. नक्षलवादी असल्याचा आव आणून सरपंचांकडून खंडणी उकळणाऱ्या ६ बनावट नक्षलवाद्यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. या बनावट नक्षलवाद्यांकडून तीन एअरगन, वॉकी टॉकीज, नक्षलवादी गणवेश आणि नक्षलवादी पत्रिका जप्त करण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे यातील एक माजी नक्षलवादी आणि एक माजी बडतर्फ असिस्टंट कॉन्स्टेबल आहे.

सरपंचालाच मागितली पाच लाखांची खंडणी : या बनावट नक्षलवाद्यांनी खुदियाडीह गावच्या सरपंचाच्या घरात घुसून त्यांच्यावर प्राणघातक हल्ला करत ५ लाखांची खंडणी मागितली होती. ज्यानंतर गरीबीबंद पोलिसांनी हुशारीने एक एक करून सर्व बनावट नक्षलवाद्यांना शोधून त्यांच्या घरातून अटक केली आहे. बनावट महिला नक्षलवादी रायपूरमधील मोवा सदू येथील रहिवासी असल्याचे समोर आले आहे. ज्याला तीजा साजरी करताना त्याच्या माहेरून अटक करण्यात आली आहे.

काय सांगता! छत्तीसगडमध्ये चक्क बनावट नक्षलवादी अटकेत, करायचे 'असं' काम

यापूर्वीही करत होते वसुली : ही संपूर्ण टोळी माजी नक्षलवादी चालवत होती. अशाच बनावट नक्षलवाद्यांची टोळी तयार करून माजी नक्षलवाद्यांनी यापूर्वीच अवैध वसुली केली होती. त्यांनी यापूर्वी सुमारे 20 सरपंचांकडून 20 लाखांहून अधिक रुपयांची अवैध वसुली केली होती. या प्रकरणी त्यांना यापूर्वीही एकदा अटक करण्यात आली आहे.

विशेष पथक आणि सायबर सेलची संयुक्त कारवाई : या नक्षलवाद्यांना पकडण्यासाठी गरीबीबंद पोलीस आणि सायबर सेलच्या विशेष पथकाने परिश्रम घेतले आहेत. नक्षलवाद्यांची एक चूक त्याच्या अटकेचे कारण ठरली. बनावट नक्षलवाद्यांनी सरपंचाच्या घरात घुसून प्राणघातक हल्ला केल्याप्रकरणी काही लोक गाडीतून पोहोचले होते. याचा शोध घेत पोलिसांनी या संपूर्ण टोळीचा पर्दाफाश केला. FAKE NAXALITES ARRESTED IN GARIABAND OF CHHATTISGARH FORMER NAXALITE RUNNING GANG OF FAKE NAXALITES

