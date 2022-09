कोलकाता: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या ( BCCI ) कारभाराचा प्रश्न येतो, तेव्हा देशाच्या राजकीय क्षेत्रातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा सहभाग असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने काही वादग्रस्त कलमे शिथिल केल्यानंतर लगेचच, BCCI ची वार्षिक सर्वसाधारण सभा ( Annual General Meeting of BCCI ) जी 18 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. त्यामुळे पुन्हा चर्चेचा विषय बनला आहे.

मंडळाचे जुने युद्ध घोडे पुन्हा रिंगणात असल्याची बातमी अतिशयोक्ती आहे. काही वर्षांपूर्वी बोर्डावर राज्य करणारे मंदार न्यायमूर्ती आरएम लोढा समितीच्या शिफारशींमुळे ( Recommendations of Justice RM Lodha Committee ) निष्क्रिय झाले होते. पण अचानक, परिस्थिती नाटकीयरित्या बदलली आणि बीसीसीआयच्या कॉरिडॉरमध्ये पुन्हा जास्त रहदारी ( Again more traffic in BCCIs corridors ) सुरु झाली आहे.

बीसीसीआयच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जय शाह हे सचिव म्हणून कायम राहण्यास तयार आहेत, परंतु गांगुलीच्या अध्यक्षपदावर कायम राहण्याबाबत अजूनही ढग आहेत. 70 वर्षांच्या वयोमर्यादेबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याने (लोढा सुधारणांनी शिफारस केलेली), श्रीनिवासन यांचा बोर्डातील प्रवेश ( Srinivasans entry into the board )पुन्हा एकदा रखडला आहे.

अशावेळी बीसीसीआयकडून श्रीनिवासन यांना आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेसाठी (ICC ) नामांकन ( Srinivasan nominated by ICC ) मिळू शकते. एका कठीण व्यवहारात, राजीव शुक्ला ( Rajeev Shukla ) इंडियन प्रीमियर लीग ( IPL) चे अध्यक्ष म्हणून भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचा एकमेव चेहरा म्हणून परत येण्याची शक्यता आहे. बीसीसीआयच्या एका सूत्राने नाव न सांगण्याच्या अटीवर ईटीव्ही भारतला सांगितले की, "राजीव शुक्ला हा एक माणूस आहे, ज्यांना बीसीसीआयच्या सर्व गटांचा पाठिंबा आहे."

बीसीसीआय राजकीय वर्गाच्या तावडीत -

अनेक दशकांप्रमाणे बीसीसीआय राजकीय वर्गाच्या तावडीतून कधीच मुक्त झाले नाही. शरद पवार असोत किंवा अरुण जेटली असोत, केंद्रात सत्तेत असलेल्या पक्षाचा बोर्डाचा कारभार कोण सांभाळायचा हे नेहमीच मोठे होते. 2014 पासून, सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित राजकारण्यांना महत्त्व मिळू लागल्याने मंडळाने पहारा बदलला आहे. पण पुन्हा हे मंडळ कधीच राजकीय संघटनेने चालवले नाही. ते वाटाघाटी करण्यात आणि मोलमजुरी करण्यात व्यस्त आहेत.

एकमेकांवर निशाणा साधणारे नेते बीसीसीआयमध्ये आल्यावर 'मित्र' -

अशा परिस्थितीत संसदेत एकमेकांवर निशाणा साधणारे नेते बीसीसीआयमध्ये आल्यावर 'मित्र' होते. यावेळीही अशीच परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. "न्यायमूर्ती आरएम लोढा समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्यानंतर बोर्डाचे राजकारण आता 2016 पूर्वी होते तिथे परत आले आहे," सूत्राने सांगितले.

हाय व्होल्टेज एजीएमला जवळपास एक महिना शिल्लक -

आता हाय व्होल्टेज एजीएमला जवळपास एक महिना शिल्लक ( AGM is almost a month away ) असताना, काही नावे चर्चेत आहेत. सध्याचे बीसीसीआयचे अध्यक्ष सौरव गांगुली ( BCCI President Sourav Ganguly ) हे त्यापैकी सर्वात मोठे नाव आहे. तथापि, 18 ऑक्‍टोबर जवळ येत असताना आणखी बदल होण्यास अजून वाव आहे.

