सागर (मध्य प्रदेश): शहराच्या उपनगरातील मकरोनिया येथील गायत्रीनगर वॉर्डात माणुसकीला काळीमा फासणारी घटना समोर आली आहे. जेथे माजी नौदलाच्या शिपायाच्या पत्नीने आपल्या पतीवर अल्पवयीन मुलींचा विनयभंग आणि अश्लील कृत्य ( Ex navy soldier indecent acts Sagar MP ) केल्याचा आरोप केला आहे. महिलेने पोलीस ठाणे गाठून या संपूर्ण प्रकरणाची पोलिसांकडे तक्रार केली. त्यावरून आरोपी माजी सैनिकाविरुद्ध मकरोनिया पोलिस ठाण्यात विनयभंग ( Ex navy soldier molesting daughter MP ) आणि पोक्सो कायद्यान्वये गुन्हा ( Offense molestation and POCSO Act ) दाखल करण्यात आला आहे. ( Ex navy soldier daughter Exploitation)

काय आहे प्रकरण ?

शहरातील मक्रोनिया पोलीस ठाण्यातील गायत्री नगर येथील एका महिलेने तिच्या पतीवर अश्लील कृत्य आणि अल्पवयीन मुलींचा विनयभंग केल्याचा आरोप केला आहे. मकरोनिया पोलिस ठाण्यात पोहोचलेल्या महिलेने तिच्या तक्रारीत म्हटले आहे की, तिला 11 वर्षांची आणि एक 8 वर्षांची मुलगी आहे. तिचा पती नौदलाचा माजी सैनिक आहे. महिलेने पोलिसांना सांगितले आहे की, तिच्या गैरहजेरीत तिचा पती तिच्या मुलींसोबत कपडे काढून अश्लील कृत्य करत असे.

पत्नीची पतीविरुद्ध तक्रार - मुलींनी वडिलांच्या या कृत्याबद्दल आईला सांगितले. प्रकरणाचे गांभीर्य पाहून आईने पोलीस ठाणे गाठून आपल्याच पतीविरुद्ध अश्लील कृत्य आणि अल्पवयीन मुलींचा विनयभंग केल्याप्रकरणी तक्रार दाखल केली. मकरोनिया पोलिस ठाण्याचे प्रभारी एमके जगेट यांनी सांगितले की, पोलीस स्टेशन हद्दीतील गायत्री नगर येथील एका महिलेने आपल्या मुलींसह येऊन अल्पवयीन मुलींचा विनयभंग केल्याची तक्रार तिच्या पतीविरुद्ध दाखल केली आहे. महिलेच्या तक्रारीवरून आरोपीविरुद्ध विनयभंग आणि पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपी पतीला ताब्यात घेऊन या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.