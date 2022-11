शिमला : जिल्ह्यातील रामपूर मतदारसंघात बेकायदेशीरपणे खाजगी वाहनात ईव्हीएम घेऊन जाणारी मतदान पार्टी निलंबित करण्यात आली आहे. दत्तनगरमध्ये ही पोल‌िग पार्टी होती. तक्रार आल्यानंतर रामपूरचे एसडीएम आणि डीएसपींनी ही कारवाई केली आहे. प्रत्यक्षात ईव्हीएम खासगी वाहनातून नेले जात असल्याची तक्रार होती. तपासाअंती, एसडीएमला असे आढळून आले की मतदान पक्ष बेकायदेशीरपणे ईव्हीएम वाहून नेण्यासाठी खाजगी वाहनाचा वापर करत आहे, त्यानंतर मतदान पक्षाच्या 6 सदस्यांना निलंबित ( EVM Carrying in private car in himachal ) करण्यात आले आहे.

शनिवारी हिमाचल प्रदेशातील सर्व 68 जागांवर (EVM machines found in private vehicle in Rampur ) मतदान झाले. मतदानानंतर खासगी वाहनात ईव्हीएम आल्याची बाब रामपूरमध्ये समोर आली. काँग्रेस नेत्या अलका लांबा यांनीही याबाबत ट्विट केले आहे. अलका लांबा यांनी ट्विट केले होते की, हिमाचलच्या रामपूरमध्ये पुन्हा एकदा खासगी वाहनात ईव्हीएम सापडले आहे. लोकांनी गाडीला घेराव घातला आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखणे हे पोलिस प्रशासनासमोर मोठे आव्हान आहे. अलका लांबा यांनी आणखी एका ट्विटमध्ये लिहिले की, लोकशाहीची सार्वजनिक हत्या.. यावरही निवडणूक आयोग काही स्पष्टीकरण देईल का? हिमाचल काँग्रेस निवडणूक आयोगाकडून उत्तरे मागत आहे. निवडणूक आयोगाने मौन बाळगले ( Alka Lamba Tweet on himachal Election ) आहे.

अलका लांबा यांचे ट्विट

काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा रास्ता रोको: रामपूर बुशहरमध्ये काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी ईव्हीएमबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे. रामपूर, दत्तनगर लगतच्या पंचायतीत शनिवारी सायंकाळी मतदान आटोपल्यानंतर खासगी वाहनातून ईव्हीएम मशीन रामपूर स्ट्राँग रूममध्ये आणण्यात येत होत्या. दरम्यान, रामपूर काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना याची माहिती मिळताच त्यांनी घटनास्थळ गाठून राष्ट्रीय महामार्ग-5 वर वाहन अडवले. काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन वाहन अडवले. दरम्यान, रामपूरचे उमेदवार नंदलाल हेही घटनास्थळी पोहोचले. त्याचवेळी प्रशासनाने याची चौकशी केली जाईल, असे आश्वासन कार्यकर्त्यांना दिले, त्यानंतर हे प्रकरण मिटले.

कारवाईचे आश्वासन : प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर एसडीएम रामपूर यांच्या देखरेखीखाली या मशीन्स रामपूर स्ट्राँग रूममध्ये आणण्यात आल्या, तेथे त्यांची तपासणी करण्यात आली. तपासणीत ही यंत्रे योग्य आढळून आली. रामपूरला लागून असलेल्या दत्तनगर भागातून ही यंत्रे आणली जात होती. ही मतादनयंत्रे कर्मचाऱ्यांनी आपल्या वैयक्तिक वाहनातून आणली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. रविवारी पुन्हा तपास करण्यात येणार असल्याचे रामपूरच्या निरीक्षक भावना गर्ग यांनी सांगितले. कोणाचा निष्काळजीपणा आढळून आल्यास कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.