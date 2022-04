श्रीनगर (जम्मु काश्मिर): दहशतवादी लपल्याची विश्वासार्ह माहिती मिळाल्यानंतर पोलिस, लष्कर आणि सीआरपीएफच्या संयुक्त पथकाने अनंतनाग परिसरात घेराबंदी तसेच शोध मोहीम सुरू केली आहे. एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले की, हे संयुक्त पथक संशयित ठिकाणी पोहोचताच अतिरेक्यांनी त्यांच्यावर गोळीबार केला ज्याला प्रत्युत्तर म्हणून गोळीबार झाला. दरम्यान, खबरदारीचा उपाय म्हणून जिल्ह्यातील अनेक भागात इंटरनेटही बंद (Internet is also off in many areas) करण्यात आले आहे.