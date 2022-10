कोरबा (छत्तीसगड ): Elephant Human Conflict: छत्तीसगडमधील कोरबा येथे हत्ती आणि मानव यांच्यातील संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. वनविभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, काटघोरा वनविभागातील पळसण येथे ग्रामस्थांनी 1 वर्षाच्या हत्तीला ठार करून शेतात Villagers killed baby elephant in Katghora पुरले. यानंतर शुक्रवारी सकाळी जातगा आमटीकरा गावात हत्तींच्या कळपाने एका ग्रामस्थाचा जीव Elephants crush man in Katghora घेतला. या संपूर्ण प्रकरणावर वनविभाग लक्ष ठेवून आहे. मृत हत्तीचा मृतदेह शेतातून बाहेर काढण्यात आला आहे. शवविच्छेदनानंतर मृत्यूचे खरे कारण समोर येईल. सध्या हत्ती-मानव संघर्षाची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. elephant human conflict in peak in korba

हे आहे संपूर्ण प्रकरण : मिळालेल्या माहितीनुसार, काटघोरा वनविभागाच्या पसन वन परिक्षेत्रातील बनिया गावात काही ग्रामस्थांनी मिळून हत्तीला ठार मारले आहे. मृत हत्तीचे वय 1 वर्ष असल्याचे सांगण्यात येत आहे. डीएफओ प्रेमलता यादव यांनी सांगितले की, "बनिया गावात एका शेतात हत्तीच्या बाळाला मारल्यानंतर, एक खड्डा खोदून त्यात पुरण्यात आले होते. वन कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी पोहोचून हत्तीचा मृतदेह बाहेर काढला. त्याच्या नंतरची प्रक्रिया सुरू आहे. शवविच्छेदन करण्यात आले. पोस्टमॉर्टममध्ये मृत्यूचे कारण स्पष्ट झाल्यानंतर पुढील कारवाई करण्यात येईल. हत्तीचे पथक व श्वान पथक घटनास्थळी दाखल झाले आहे. बाळ हत्तीची हत्या करून दफन केल्याची माहिती वनविभागाला मिळाली आहे.

व्यक्ती आणि गुरेढोरे यांची झोप उडाली : पासणच्या जंगलात सध्या ४४ हत्तींचा समूह फिरत आहे. बदला घेण्याच्या उद्देशाने हत्तींच्या कळपाने शुक्रवारी सकाळी एका गावकऱ्याची हत्या केली. हत्तींनी गावकऱ्याला पायांनी चिरडून वेदनादायक मृत्यू दिला आहे. पीतांबर सिंग (वय अंदाजे 40 वर्ष) गाव अमतीकारा, देवमट्टी असे मृताचे नाव आहे. गावकऱ्यांसोबतच एका गुराख्यालाही हत्तींनी चिरडून ठार केले आहे.

दोन्ही घटनांवर विभागाची नजर : पळसन रेंजमध्ये 44 हत्तींचे पथक अनेक दिवसांपासून सतत भटकत आहे. हत्ती गावकऱ्यांच्या पिकांना आपलेसे करत आहेत. दरम्यान, या दोन्ही घटना एकापाठोपाठ एक घडल्या आहेत. हत्तीच्या बाळाला मारणे आणि दफन करणे ही गंभीर बाब आहे. ज्यावर विभाग लक्ष ठेवून आहे. गावकऱ्याच्या मृत्यूप्रकरणी वनविभागाचे पथक घटनास्थळी पोहोचले असून आवश्यक ती कारवाई करण्यात येत आहे.