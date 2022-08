गणेशाची अनेक नावे आहेत. त्यांपैकी एकाचे नावही एकदंत EKDANT STORIES OF LORD GANESHA आहे. श्रीगणेशाच्या GANESH CHATURTHI 2022 धडावर हत्तीचे डोके बसवल्यामुळे, त्याला दोन हत्ती दात असायला हवेत, पण गणपतीला सामान्य हत्तीसारखे दोन दात नाहीत. त्याच्या प्रत्येक चित्रात आणि मूर्तीमध्ये एकच लांब दात दिसतो. दुसरा दात तुटलेला दिसतो. म्हणून त्याला एकदंत म्हणतात.

गणेशाला लहानपणी दोन्ही दात होते असे म्हणतात. नंतर गणपतीचा एक दात तुटला. हा एक दात तुटण्याच्या आणि तोट्याच्या अनेक कथा आहेत. यातील एक कथा भगवान परशुरामाशी Ganesha and Parashuram war संबंधित आहे, दुसरी कथा वेदव्यास आणि महाभारतातील Ganesha wrote the Mahabharata आहे, तिसरी कथा एका असुराशी Gajmukhasura was killed with his own teeth संबंधित आहे आणि चौथी कथा त्याचा मोठा भाऊ कार्तिकेयाशी Ganesha brother Kartikeya संबंधित आहे.

भगवान गणेश आणि परशुराम युध्द कथा परशुरामजींशी संबंधित पहिली कथा Ganesha and Parashuram war भगवान गणेशाची एकदंत ही सर्वात लोकप्रिय कथा भगवान परशुराम आणि गणेश यांच्या युद्धाशी संबंधित आहे. भगवान परशुराम हे भगवान विष्णूचे अवतार मानले जातात. जे स्वभावाने अत्यंत उग्र होते. परशुराम भगवान शिवांना आपला गुरू मानत. भगवान शिवाने त्यांना वरदान म्हणून दिलेल्या अस्थिकलशामुळे त्यांना परशुराम असे नाव पडले.

भगवान गणेशाच्या एकदंत कथा Ganesh Chaturthi 2022 भगवान गणेश एकदंत असण्याची कथा या आख्यायिकेनुसार आहे. असे म्हटले जाते की, एकदा परशुरामजी भगवान शिवाला भेटायला आले. तेव्हा त्यांना दारातच गणेश दिसला. परशुरामाला दारातच थांबवून गणेशाने आत जाण्यास नकार दिला. भगवान परशुरामांनी वारंवार विनंती करूनही, जेव्हा भगवान गणेशाने त्यांना भगवान शिवाला भेटू दिले नाही. तेव्हा परशुराम रागावले आणि त्यांनी गणेशाला युद्ध करण्याचे आव्हान केले. भगवान गणेशाने परशुरामजींचे हे आव्हान स्वीकारले आणि परशुरामजींशी युद्ध सुरू केले. या युद्धात भगवान परशुरामांनी भगवान गणेशावर कुऱ्हाड फेकली, जी गणेशाच्या दाताला लागली आणि त्यामुळे त्यांचा एक दात तुटला आणि ते एकदंत झाले.

एक दात तोडुन लिहीले महाभारत गणपतीची एकदंत असण्याची दुसरी कथा महाभारताच्या संदर्भाशी संबंधित असल्याचे सांगितले जाते. या कथेनुसार, जेव्हा वेद व्यासांनी गणेशजींना महाभारत लिहिण्यासाठी आमंत्रित केले आणि मदत मागितली. तेव्हा गणेशजींनी त्यांच्यासमोर एक अट ठेवली. जोपर्यंत वेद व्यास बोलत राहील तोपर्यंत गणेशजीं कथा लिहीत राहील. वेद व्यास बोलणे थांबवताच, भगवान गणेश त्याच वेळी महाभारत लिहिणे थांबवतील आणि निघून जातील. वेद व्यासांनी गणेशाचा हा मुद्दा मान्य केला. म्हणूनच गणेशजींनी त्यांचा एक दात तोडून पेन बनवला होता आणि त्यावरून संपूर्ण महाभारत लिहिले Ganesha wrote the Mahabharata गेले होते.

गजमुखासुराचा स्वतःच्या दाताने केला वध गणेशाच्या एकदंत असण्याच्या तिसर्‍या कथेनुसार गणेशाचे गजमुखसुराशी युद्ध झाले. असे म्हणतात की, गजमुखसुर नावाच्या असुराने हा वरदान मिळवला होता की, तो कोणत्याही शस्त्राने मारला जाऊ शकणार नाही. यामुळे गजमुखासूर जवळजवळ अमर झाला. यामुळे तो निर्भय झाला आणि देव आणि मानवांना त्रास देऊ लागला. तेव्हा भगवान गणेशाने मानव आणि देवता वाचवण्यासाठी गजमुखासुराचा स्वतःच्या दाताने वध Gajmukhasura was killed with his own teeth केला. यामुळे त्याला त्याचा एक दात गमवावा लागला आणि तो एकदंत झाला.

एकदंत भगवान गणेश चतुर्थीच्या कथेची सुरुवात भाऊ कार्तिकेयशी Ganesha brother Kartikeya संबंधित भविष्य पुराणातील कथेनुसार, श्रीगणेशाचा दात भाऊ कार्तिकेयमुळे तुटला होता. गणेशजींनी दात तोडल्याच्या कथेबद्दल असे सांगितले जाते की, लहानपणी गणेशजी अतिशय खोडकर स्वभावाचे होते, तर त्यांचा मोठा भाऊ कार्तिकेय हा अतिशय शांत स्वभावाचा होता. दोन्ही भावांच्या विपरीत स्वभावामुळे शिव आणि पार्वती खूप अस्वस्थ असायचे. असे म्हणतात की भगवान गणेश कार्तिकेयाला खूप त्रास देत असत. अशाच एका भांडणात कार्तिकेयाने गणपतीला धडा शिकवायचे ठरवले आणि त्याने गणपतीला मारहाण केली, त्यामुळे त्याचा एक दात गेला आणि तेव्हापासून गणपतीला एकदंत म्हणून ओळखले जाऊ लागले.

हेही वाचा God Shanishwara Darshan अमावास्येनिमित्त लाखो भाविकांनी घेतले शनिशिंगणापुरच्या शनैश्वराचे दर्शन