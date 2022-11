रांची (झारखंड): Fetus in Fetu: रांची येथील एका खासगी रुग्णालयात 21 दिवसांच्या नवजात मुलीच्या पोटातून आठ भ्रूण काढण्यात Eight fetus from stomach of Newborn आले. नवजात मुलीचा जन्म 10 ऑक्टोबर 2022 रोजी रामगढ येथे झाला होता आणि पोटदुखीच्या तक्रारीवरून तिला रांची येथील एका खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. जिथे 1 नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत तिच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. यादरम्यान मुलीच्या अन्ननलिकेच्या गाठीशी संबंधित आठ भ्रूण काढण्यात आले. embryo from stomach of Newborn

ट्यूमर पहिल्यांदा आढळला : नवजात मुलीची तब्येत बिघडल्याने तिला रामगढ येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, त्यानंतर नवजात बालकाचे सीटी स्कॅन करण्यात आले. सिटी स्कॅनचा अहवाल पाहिल्यानंतर त्याच्या पोटात गाठ असल्याचे डॉक्टरांना वाटले. त्यानंतर नवजात अर्भकाला उपचारासाठी रांची येथे आणण्यात आले, जिथे नवजात अर्भकाच्या पोटातून 8 भ्रूण बाहेर आल्याने सर्वांनाच धक्का बसला आहे.

जगातील पहिली केस!: प्रख्यात बालरोगतज्ञ डॉ. राजेश कुमार यांनी सांगितले की, सीटी स्कॅन दरम्यान मुलीच्या पोटात गाठ असल्याचे आढळून आले, परंतु जेव्हा ऑपरेशन केले गेले तेव्हा तिच्या पोटातून आठ अविकसित भ्रूण काढण्यात आले. ते म्हणाले की, एकाच वेळी आठ अविकसित भ्रूण काढून टाकण्यात आलेली ही कदाचित जगातील पहिलीच घटना असेल. ते म्हणाले की, जगभरात भ्रूणाच्या 100 पेक्षा कमी केसेस आढळून आल्या आहेत, त्यातही एक भ्रूण पोटातून काढण्यात आला आहे, मात्र 21 दिवसांच्या नवजात मुलीच्या पोटातून आठ भ्रूण काढणे आश्चर्यकारक आहे.

आठ भ्रूण काढणे आमच्यासाठीही आश्चर्यकारक आहे - डॉ. इम्रान : बालरोग शल्यचिकित्सक डॉ. मोहम्मद इम्रान यांनी सांगितले की, मुलीचे कुटुंब ट्यूमरची तक्रार घेऊन रुग्णालयात आले होते. 21 दिवसांनी मुलीला तिच्या देखरेखीखाली ठेवून ऑपरेशन करण्यात आले. एकामागून एक आठ भ्रूण काढणे हे थक्क करणारे आहे, असे ते म्हणाले. डॉ. इम्रान म्हणाले की, पुढे आम्ही यावर संशोधन करू जेणेकरून झारखंडमध्येही असे प्रकरण समोर आले आहे हे जगाला कळेल.

ऑपरेशनला दीड तास लागला : या ऑपरेशनला दीड तास लागला, ऑपरेशन पीडिया सर्जन डॉ मोहम्मद इम्रान यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आले. डॉक्टरांच्या टीममध्ये भूलतज्ज्ञ डॉ.विकास गुप्ता, डीएनबीचे विद्यार्थी डॉ. उदय, परिचारिकांनीही नवजात मुलीचे प्राण वाचवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.