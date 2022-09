कोलकाता : पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे पुतणे अभिषेक बॅनर्जी यांची मेव्हणी मनेका गंभीर यांना बँकॉकला जाण्यापासून रोखण्यात आले ( ED stopped sister in law of Abhishek Banerjee ) आहे. शनिवारी रात्री उशिरा ती कोलकाता विमानतळावरून बँकॉकला जात होती. कोळसा तस्करी प्रकरणी ( Coal smuggling case) अंमलबजावणी संचालनालयाने त्याच्याविरुद्ध लुकआउट परिपत्रक जारी केले आहे, ज्यामुळे त्याला देश सोडून जाण्यापासून रोखण्यात आले ( Abhishek Banerjee sister in law stopped by ED ) आहे.

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) कोळसा तस्करी प्रकरणी त्याच्याविरुद्ध लुकआउट परिपत्रक जारी केले असे सांगण्यात आले आहे की, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) कोळसा तस्करी प्रकरणी त्याच्याविरुद्ध लुकआउट परिपत्रक जारी केले ( ED in Coal Smuggling case ) आहे, ज्यामुळे त्याला देश सोडण्यापासून रोखण्यात आले आहे. विमानतळ अधिकाऱ्यांनी ईडीला माहिती दिली, त्यानंतर काही वेळातच ईडीचे पथक विमानतळावर पोहोचले. ट्रान्झिट सेंटरमधील ईडी अधिकाऱ्यांनी मनेका गंभीरला नोटीस बजावली आणि पुढील आठवड्यात चौकशीसाठी बोलावले.

विमानतळाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मनेका 7.45 वाजता गंभीर विमानतळावर पोहोचल्या. कारण त्यांचे रात्री 9.10 वाजताचे फ्लाइट ( sister in law of Abhishek Banerjee going Bangkok ) होते. दुसरीकडे, मनेका गंभीरला विमानतळावर रोखल्याचा बदला सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसने घेतला आहे. पक्षाचे राज्यसभा सदस्य संतनू सेन यांनी आरोप केला आहे की, मनेका गंभीरला रोखणे हा खरा हेतू नसून अभिषेक बॅनर्जी यांना घाबरवणे आहे.

कोळशाच्या तस्करीसाठी कोट्यवधी रुपयांची परदेशात हेराफेरी विशेष म्हणजे कोळसा तस्करीचा सूत्रधार अनूप माझी उर्फ ​​लाला आहे. तो अभिषेक बॅनर्जीचा कथितपणे खास असल्याचा आरोप ( Abhishek Banerjee in coal smuggling case ) आहे. लाला यांच्या खात्यातून कोळशाच्या तस्करीसाठी कोट्यवधी रुपयांची हेराफेरी परदेशात करण्यात आली आहे. यामध्ये अभिषेक बॅनर्जी यांची पत्नी रुजिरा बॅनर्जी आणि त्यांची मेव्हणी मनेका गंभीर यांच्या बँकॉकस्थित खात्यांचा वापर करण्यात आला आहे. दोघीही मूळच्या बँकॉकमध्ये लहानाचे मोठे झाल्या असून त्यांचे पालक तेथेच राहतात.