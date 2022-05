रांची - आयएएस अधिकारी पूजा सिंघलशी संबंधित प्रकरणात ( ED raids IAS officer Pooja Singhal ) ईडीची छापेमारी सुरूच आहे. मिळालेल्या वृत्तानुसार, कोलकात्यात काही ठिकाणी ईडीकडून छापे टाकण्यात येत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार कोलकाता येथील एक मोठे उद्योगपती अभिजित सेन ( house of Abhijit Sen ) यांच्या घरावर छापे टाकण्यात येत आहेत.

आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपावरून अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बुधवारी पहाटे कोलकाता येथील ( ED raided four places in Kolkata ) चार ठिकाणी छापे टाकले. अंमलबजावणी संचालनालयाचे अधिकारी व्यावसायिक अभिजित सेन ( home of businessman Abhijit Sen ) यांच्या कार्यालय आणि घरासह चार ठिकाणी छापे टाकत आहेत. अधिकारी जोधपूर पार्कमधील घर क्रमांक १३३, जोधपूर पार्कमधील घर क्रमांक ३६२, साऊथ सिटी हाऊसिंगच्या टॉवर क्रमांक २ मधील फ्लॅट क्रमांक ३४जी आणि जोधपूर पार्कमधील घर क्रमांक १७ या कार्यालयांची झडती घेत आहेत.

ईडीच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अभिजित सेन हे अभिजीता कन्स्ट्रक्शन नावाच्या कंपनीचे कथित मालक आहे. कंपनीचे झारखंडमधील रांची येथे कार्यालयही होते. जोधपूर पार्क येथे शाखा कार्यालय आहे. काही दिवसांपूर्वी तपासादरम्यान सेनचे नाव समोर आले होते. कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी ईडी चौकशी करत आहे.

ईडीकडून आयएएस पूजा सिंघलशी उद्योगपतीच्या घरावर छापे

ईडीच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, छाप्यात पूजा सिंघलविरोधात पुरेसे पुरावे सापडले आहेत. त्यामुळे आता ईडी लवकरच पूजा सिंघलला चौकशीसाठी समन्स पाठवणार आहे. ईडीच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पल्स हॉस्पिटलमध्ये टाकलेल्या छाप्यांमध्येही हॉस्पिटलच्या मालकीसह अनेक ठिकाणी गुंतवणुकीशी संबंधित कागदपत्रे सापडली आहेत. तपासादरम्यान या प्रकरणात झारखंड कॅडरच्या इतर नोकरशहा आणि व्हाईट कॉलर अधिकाऱ्यांची भूमिकाही समोर येऊ शकते. पूजा सिंघलच्या ठिकाणांहून जप्त करण्यात आलेल्या कागदपत्रांची चौकशी रांचीच्या एअरपोर्ट रोडवर असलेल्या ईडी कार्यालयातही सुरू करण्यात आली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीसाठी वित्त विभागासह इतर अनेक विभागांचे अधिकारीही गुंतले आहेत.

ईडीचे अधिकारी

संबंधित बातमी वाचा-आयएएस अधिकाऱ्याच्या सीएकडे सापडले कोट्यवधींचे घबाड.. सीएसह भावालाही झाली अटक

हेही वाचा-Khalistani Terrorists: चार खलिस्तानी दहशतवाद्यांना अटक; महाराष्ट्र 'ATS' घेणार ताब्यात

हेही वाचा-PRIYA FOODS won the Silver Award : प्रिया फूड्सची निर्यातीत दमदार कामगिरी, निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार सोहळ्यात रौप्य पुरस्कार

हेही वाचा-MP Rana perform Aarti in Delhi : खासदार नवनीत राणा आता करणार दिल्लीच्या संकट मोचन मंदिरात आरती