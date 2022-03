हैदराबाद - नवीन आर्थिक वर्ष 1 एप्रिल 2022 पासून सुरू होत आहे. मात्र 1 एप्रिल पासून अनेक बदल होत ( New changes from 1st april 2022 ) आहे. हे पैशांशी संबंधित अनेक बदल होणार आहेत, त्यामुळे तुम्हाला या सर्व बदलांची माहिती 1 तारखेपूर्वी जाणून घेणे गरजेचे आहे. जेणेकरून तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचे नुकसान होणार नाही. पोस्ट ऑफिसपासून बँकिंग आणि गुंतवणुकीपर्यंत अनेक नियमांचा त्यात समावेश आहे. जाणून घेऊया 1 एप्रिलपासून होत असलेल्या बदलांबद्दल....

पोस्ट ऑफिस योजनेत बदल होत आहेत - 1 एप्रिलपासून पोस्ट ऑफिसच्या काही योजनांचे नियम बदलले जात आहेत. 1 एप्रिलपासून लागू होणाऱ्या नियमांनुसार, आता ग्राहकांना वेळ ठेव खाते, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना आणि मासिक उत्पन्न योजनेत गुंतवणूक करण्यासाठी बचत खाते किंवा बँक खाते उघडावे लागेल. यासोबतच अल्पबचतीत जमा केलेल्या रकमेवर पूर्वी मिळणारे व्याज आता पोस्ट ऑफिसच्या बचत खात्यात किंवा बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे. यासोबतच आधीच अस्तित्वात असलेले बँक खाते किंवा पोस्ट ऑफिस खाते पोस्ट ऑफिसच्या छोट्या बचत खात्याशी जोडणे देखील बंधनकारक करण्यात आले आहे.

अॅक्सिस बँकेने हा नियम बदलला - अॅक्सिस बँकेने बचत खात्यासाठी मासिक शिलकीची मर्यादा 10,000 रुपयांवरून 12,000 रुपये केली आहे. बँकेचे हे नियम 1 एप्रिल 2022 पासून लागू होतील. पीएनबीचा हा नियमही बदलला - PNB ने घोषणा केली आहे की 4 एप्रिलपासून बँक सकारात्मक वेतन प्रणाली लागू करणार आहे. सकारात्मक वेतन प्रणाली अंतर्गत, पडताळणीशिवाय चेक पेमेंट शक्य होणार नाही आणि 10 लाख किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या धनादेशांसाठी हा नियम अनिवार्य आहे. पीएनबीने आपल्या अधिकृत वेबसाइटवर या नियमाची माहिती दिली आहे.

क्रिप्टोकरन्सीवर कर - केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात क्रिप्टो कराची माहिती दिली होती. 1 एप्रिलपासून सरकार व्हर्च्युअल डिजिटल अॅसेट (VDA) किंवा क्रिप्टोवरही 30 टक्के कर आकारणार आहे. याशिवाय, जेव्हा जेव्हा क्रिप्टो मालमत्ता विकली जाते, तेव्हा त्याच्या विक्रीवर 1% TDS देखील कापला जाईल. घर खरेदी महागणार - 1 एप्रिलपासून घर घेणे महाग होणार आहे. केंद्र सरकार प्रथमच घर खरेदी करणाऱ्यांना कलम 80EEA अंतर्गत कर सवलतीचा लाभ देणे बंद करणार आहे.

औषधे महाग - याशिवाय पेन किलर, अँटीबायोटिक्स, अँटी व्हायरस अशा अनेक औषधांच्या किमती 10 टक्क्यांहून अधिक वाढणार आहेत. सरकारच्या या निर्णयानंतर 800 हून अधिक औषधांच्या किमती वाढणार आहेत. गॅस सिलिंडर महाग होऊ शकतो - सरकारी तेल कंपन्या दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी गॅस सिलिंडरच्या किमतींचा आढावा घेतात. असे मानले जात आहे की 1 एप्रिल रोजी सरकार घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमती वाढवू शकते.

