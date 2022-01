टोकियो : जपानच्या टोकियो प्रांतात मंगळवारी भूकंपाचे धक्के जाणवले आहेत. त्याची तीव्रता 6.3 रिश्टर स्केल इतकी मोजली गेली आहे. भूकंपाचा केंद्रबिंदू हा टोकियोमधील ओगासावारा ( The epicenter of the Ogasavara earthquake ) बेटांवर होता. जपान हवामान संस्थेच्या (JMA) नुसार, स्थानिक वेळेनुसार सकाळी 6:09 वाजता भूकंप झाला आहे. त्याचा केंद्रबिंदू 27.1 अंश उत्तर अक्षांश आणि 142.5 अंश पूर्व रेखांशावर होता. त्याची खोली 70 किमी होती. आतापर्यंत सुनामीचा कोणताही इशारा देण्यात आलेला नाही.