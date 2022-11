रायपूर (छत्तीसगढ) : छत्तीसगढची राजधानी रायपूरमधून रस्ता अपघाताचा हृदयद्रावक व्हिडिओ समोर आला आहे. (road accident in Raipur). व्हिडिओमध्ये डंपरने अॅक्टिव्हा चालवणाऱ्या तरुणीला चिरडले आहे. (Dumper Hit Girl on scooter in raipur). अपघातानंतर डंपर चालक तेथून फरार झाला. ही घटना दोन दिवसांपूर्वी घडली असली असून रविवारी त्याचा व्हिडिओ समोर आला. पोलिसांनी डंपर चालकाचा शोध सुरू केला आहे.

घटनेचा हृदयद्रावक व्हिडिओ

रायपूरमध्ये कुठे घडला अपघात : ही घटना रायपूरच्या तेलीबंधा पोलिस स्टेशन हद्दीतील अग्रसेन धाम चौकात घडली. चौकात अॅक्टिव्हा वर स्वार असलेली तरुणी वाहने थांबण्याची वाट पाहत उभी होती. तिच्या शेजारी एक डंपर उभा होता. मुलीला न पाहता चालकाने डंपर फिरवला. डंपरखाली ती मुलगी चिरडल्या गेली. मुलीला गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. जिथे तिचा मृत्यू झाला. घटनेनंतर डंपर चालकाने तेथून पळ काढला.

तरुणी राजनांदगावची रहिवासी होती : तेलीबांधा पोलीस ठाण्याच्या माहितीनुसार, आकृती मिश्रा असे तरुणीचे नाव आहे. ती मूळची राजनांदगाव येथील रहिवासी होती. ती रायपूरमध्ये शिक्षण घेत होती. पोलिसांनी डंपर चालकाचा शोध सुरू केला आहे. लवकरच आरोपी पोलिसांच्या हाती लागेल, असा पोलिसांचा दावा आहे. अशा घटनांमुळे रायपूर पोलिसांच्या वाहतुकीच्या नियमांबाबत जागरूकता निर्माण करण्याच्या मोहिमेला खीळ बसतो आहे. रायपूर पोलिसांनी या प्रश्नावर गांभीर्याने पावले उचलण्याची गरज आहे.