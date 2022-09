येमलूर एचएएल विमानतळाजवळ असलेले येमलूर पाण्यात बुडाले आहे. सोमवारी या परिसरात राहणाऱ्या आयटी कंपन्यांचे IT professionals in Bengaluru अनेक कर्मचारी ट्रॅक्टर घेऊन कार्यालयात IT professionals take tractor ride to reach office पोहोचले. शहरातील आयटी व्यावसायिकांसाठी ट्रॅक्टर चालवणे हा एक नवीन अनुभव आहे. "आम्ही ऑफिसमधून इतक्या सुट्ट्या घेऊ शकत नाही, आमच्या कामावर परिणाम होत आहे. आम्ही 50 रुपयांसाठी ट्रॅक्टरची वाट पाहत आहोत," एका आयटी फर्ममध्ये काम करणाऱ्या महिलेने एएनआयला सांगितले.

मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई नुकसान भरपाईबाबत फोन करून चर्चा करणार दरम्यान, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी आयटी कंपन्यांना बंगळुरूमध्ये पाऊस आणि पाणी साचल्यामुळे 225 कोटी रुपयांच्या नुकसानीच्या अंदाजाबाबत चर्चेचे आश्वासन दिले आहे. राज्याच्या राजधानीत पाऊस आणि पाणी साचल्यामुळे झालेल्या नुकसानी आणि नुकसान भरपाईबाबत फोन करून चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. बोम्मई यांनी एएनआयला सांगितले की, "आम्ही आयटी कंपन्यांना कॉल करू आणि त्यांच्याशी पाणी साचल्यामुळे त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांबाबत बोलू. पावसामुळे झालेल्या नुकसानभरपाई आणि इतर संबंधित नुकसानीबाबतही आम्ही चर्चा करू."

बंगळुरूच्या अनेक भागांमध्ये पाणी साचल्यामुळे वाहतूक कोंडी आणि सर्वसामान्यांचे जीवन विस्कळीत झाले. कोरमंगला परिसरातील एका स्थानिकाने सांगितले की, मुसळधार पावसामुळे पाणी साचले होते, त्यामुळे वाहन चालवणे कठीण झाले होते. शहरातील अनेक ठिकाणी दुकाने आणि अपार्टमेंटच्या तळघरांमध्ये पाणी साचले.

मुसळधार पावसामुळे वाहतूक कोंडी आणि सर्वसामान्यांचे जीवन विस्कळीत एका स्थानिकाने सांगितले, "जेव्हाही पाऊस पडतो तेव्हा असे घडते. या वर्षी खूप पाऊस पडत आहे. ज्यांची तळघरात दुकाने आहेत ते अडचणीत आले आहेत." दुसर्‍या स्थानिकाने सांगितले, की ही परिस्थिती दरवर्षी घडते आणि खराब ड्रेनेजमुळे त्यांना पाणी उपसावे लागते. असे दरवर्षी घडते, पाऊस पडल्यानंतर पाणी साचते आणि पाणी उपसून काढावे लागते. यावर कायमस्वरूपी उपाय नाही. रस्ता होत असताना ड्रेनेजची व्यवस्था नीट तयार केलेली नव्हती. त्यामुळे जनतेला अनेक अडचणी येतात. अनेक महिला प्रत्यक्षात घसरून पाण्यात पडल्या आहेत.

याआधी जुलैमध्ये कर्नाटकात पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात पुराचा सामना करावा लागला होता, त्यानंतर बचाव मोहीम आणि मदतकार्य करावे लागले होते. मुख्यमंत्री बोम्मई यांनाही केंद्राकडून आर्थिक मदत घ्यावी लागली.

