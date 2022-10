कोट्टायम (केरळ): केरळमध्ये भाजप कार्यकर्त्याचा मृतदेह सापडल्याची ( Body of BJP worker found in Kerala ) धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पाच दिवसांपूर्वी बेपत्ता झालेल्या घराच्या खालून भाजप कार्यकर्त्याचा मृतदेह सापडला आहे. अज्ञात मारेकऱ्याने मृतदेह दृष्यमसारख्या फिल्मी स्टाईलने ( Drishyam cinema style murder ) खोलीत जमिनीखाली पुरला होता. 26 सप्टेंबर रोजी बेपत्ता झालेला बिंदू कुमार वय 43 ( Bindu Kumar murder case ) हा भाजपचा कार्यकर्ता असल्याचे सांगण्यात येत ( BJP activist killed in Drishyam cinema style ) आहे. त्याच्या कुटुंबीयांनी 28 सप्टेंबर रोजी पोलिसात बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल केली होती.

Drishyam Cinema Style Murder

नातेवाइकाच्या घरात काँक्रीटखाली मृतदेह सापडला - पोलिसांनी सांगितले की, जप्त केलेला मृतदेह बिंदूकुमार (४०) याचा असल्याचा संशय आहे, जो एका आठवड्यापूर्वी अलप्पुझा येथून बेपत्ता झाला होता. चांगनासेरी येथील एसी कॅनॉल रोडजवळील वसाहतीत मुथू कुमारच्या घरातून मृतदेह सापडला. अलाप्पुझा उत्तर पोलिसांनी बिंदूकुमारच्या बेपत्ता प्रकरणाचा तपास करत असताना त्याचे शेवटचे मोबाइल टॉवर लोकेशन चांगनासेरी येथे शोधून काढले. त्याच्या कॉल रेकॉर्डवरून असे दिसून आले की, त्याने शेवटचा कॉल त्याचा मित्र मुथूकुमारला केला होता. पोलिसांनी बिंदू कुमारची दुचाकी जवळच्या भागातून जप्त केली होती, त्यामुळे पोलिस कॉलनीतील रहिवासी मुथुकुमारच्या घरी पोहोचले. मुथुकुमार हे बिंदू कुमार यांच्या ओळखीचे होते, असे सांगण्यात आले. पोलिस मुथुकुमारच्या घरी पोहोचले तेव्हा अधिकाऱ्यांना काही भागात काँक्रीटचे साठे सापडले, त्यामुळे पोलिस अधिकाऱ्यांचा संशय आणखी बळावला. यानंतर पोलिसांच्या पथकाने तो भाग खोदला. सहा तासांच्या प्रयत्नानंतर त्यांना बिंदू कुमारचा मृतदेह सापडला. त्यानंतर त्याचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी शासकीय रुग्णालयात पाठवण्यात आला.

फरशी खोदून काँक्रीट टाकले- पोलीस मुथुकुमारच्या घरी पोहोचले असता त्यांना तो बेपत्ता आढळला. पोलिसांनी आजूबाजूला चौकशी केली आणि त्यांना सांगण्यात आले की, मुथू कुमारच्या घरात काही दिवसांपासून मजल्याच्या दुरुस्तीचे काम सुरू होते. स्थानिकांनी पोलिसांना सांगितले की, मुथू कुमार यांनी त्यांच्या घराची फरशी खोदून काँक्रीट टाकले होते. 6 तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर त्याचा मृतदेह फरशीखाली सापडला.

मृताची डिएनए चाचणी करणार - पोलिसांनी सांगितले की, जप्त केलेला मृतदेह बिंदूकुमारचाच असल्याची खात्री करण्यासाठी त्याची डीएनए चाचणी केली जाईल. मृतदेह शासकीय रुग्णालयात हलवण्यात आला आहे.