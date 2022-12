बिजापूर (छत्तीसगढ) : जिल्ह्यातील मिर्तूर पोलिस स्टेशन परिसरात राहणारे कॉन्स्टेबल आसाराम कडती हे राजनांदगाव जिल्ह्यातील डीआरजीमध्ये तैनात आहेत. हा तरुण सुटीवर आपल्या गावी मिर्तूर येथे आला (DRG jawan who came on leave) होता. यादरम्यान मंदिर पारा येथे नक्षलवाद्यांच्या छोट्या अॅक्शन टीमने त्यांच्यावर जीवघेणा हल्ला Naxalites attack on DRG jawan) केला. सुट्टीवर घरी आलेल्या जवानावर नक्षलवाद्यांचा हल्ला केल्यानंतर जवान जमिनीवर कोसळला. माओवाद्यांनी जवानाला मृत समजले आणि घटनास्थळावरून पळ काढला. या हल्ल्यात जवानाच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आहे. जखमी जवानाला प्रथम नेल्सोनारा सामुदायिक आरोग्य केंद्रात नेण्यात आले. प्राथमिक उपचारानंतर जवानाला जगदलपूर येथे नेण्यात (Naxalites attack in Bijapur of chhattisgarh) आले. जिथे उपचारादरम्यान जवानाचा मृत्यू झाला. जगदलपूरमध्ये शवविच्छेदनानंतर मृतदेह मिर्तूर या मूळ गावी आणण्यात येणार आहे.

चकमकीत हेड कॉन्स्टेबल जखमी : 15 दिवसांपूर्वी जिल्ह्यातील पेगडापल्लीच्या जंगलात पोलिस आणि नक्षलवाद्यांमध्ये झालेल्या चकमकीत कोब्रा युनिटचा एक हेड कॉन्स्टेबल जखमी झाला होता. त्याच्या पायाला गोळी लागली होती. जवानाची प्रकृती आता सामान्य (Mirtur police station area Bijapur of chhattisgarh ) आहे.

शोधासाठी निघालेल्या जवानांवर हल्ला : उसूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत वेगवेगळ्या ठिकाणी नक्षलवाद्यांच्या दोन घटना घडल्या. शोधासाठी निघालेल्या जवानांची नेळकांकरच्या जंगलात नक्षलवाद्यांशी चकमक झाली. या चकमकीत कोणतीही जीवितहानी झाली (Naxalites attack in Bijapur of chhattisgarh) नाही.

अणकुचीदार भोकांच्या तडाख्यात जवान आले : दुसऱ्या घटनेत सीतापूर कॅम्प टेकमेटलाच्या दिशेने गस्तीवर असलेले दोन जवान नक्षलवाद्यांनी लावलेल्या स्पाइक होलच्या पकडीत येऊन जखमी झाले. शुक्रवारी जवानांनी सुकमा येथील 73 खड्ड्यांमधून शेकडो स्पाइक होल (DRG jawan who came on leave ) काढले.

नेलकांकरमध्ये चकमक: विजापूरमधील नेलकांकरच्या जंगलात पोलिस आणि नक्षलवाद्यांमध्ये चकमक झाली. याठिकाणी जवानांच्या संयुक्त पथकाने शोध घेतला होता. तेव्हाच नक्षलवाद्यांनी जवानांवर हल्ला केला. मोर्चा सांभाळताना जवानांनी पलटवार केला. दोन्ही बाजूंनी काही वेळात गोळीबार झाल्यानंतर नक्षलवादी पळून (DRG Jawan Martyred) गेले.