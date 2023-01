बारपेटा (आसाम) : बारपेटा येथील फॉरेनर्स ट्रिब्युनलमध्ये (Foreigners Tribunal at Barpeta) एक धक्कादायक घटना घडली आहे. बारपेटा फॉरेनर्स ट्रिब्युनलने 28 वर्षे भारतीय सैन्यात सेवा केलेल्या एका सेवानिवृत्त सैनिकाला नोटीस बजावली आहे. (Doubtful citizen notice to retired army man). हे प्रकरण गोपनीय ठेवण्याचे आवाहनही न्यायाधिकरणाने माध्यमांना केले. (notice to retired army man in Barpeta Assam). गेल्या काही वर्षांत फॉरेनर्स ट्रिब्युनलच्या काही कारवायांमुळे राज्यातील जनतेला आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. कधी ते मतदार यादीत ज्यांची नावे आहेत त्यांना बांगलादेशी म्हणून घोषित करतात, तर कधी भारत सरकारच्या माजी कर्मचाऱ्यांना संशयित नागरिकांच्या नोटिसा पाठवतात. अशा अनेक प्रकरणांची फॉरेनर्स ट्रिब्युनलमध्ये सुनावणी सुरू आहे. (Doubtful citizen notice to soldier).

घटनेची माहिती प्रसारमाध्यमांना न देण्यास सांगितले : आता बारपेटा फॉरेनर्स ट्रिब्युनलने एका माजी सैनिकाला संशयित नागरिक म्हणून नोटीस बजावली आहे. भारतीय सैन्यात 28 वर्षांच्या सेवेनंतरही न्यायाधिकरणाने अब्दुल हलीम यांना संशयित नागरिकत्वाची नोटीस बजावली. न्यायाधिकरणाने केवळ नोटीसच पाठवली नाही तर अब्दुल हलीमला यांना घटनेची माहिती प्रसारमाध्यमांना न देण्यासही सांगितले.

1999 चे कारगिल युद्धा लढले : अब्दुल हलीम हे बारपेटा जिल्ह्यातील जानिया मतदारसंघातील सरुस्रीद गावातील एक निवृत्त लष्करी शिपाई आहेत. हलीमने सांगितले की, ते 1992 मध्ये भारतीय सैन्यात भरती झाले होते. भारत मातेच्या 28 वर्षांच्या सेवेनंतर ते भारतीय सैन्यातून निवृत्त झाले. अब्दुल हलीम यांनी 1999 च्या कारगिल युद्धातही भाग घेतला होता. सुरुवातीला, फॉरेनर्स ट्रिब्युनलच्या सदस्यांनी विनंती केल्यानुसार त्यांना एकामागून एक आवश्यक कागदपत्रे सादर केली. मात्र आता त्यांनी स्वत:ला भारताचे नागरिक म्हणून सिद्ध करण्यासाठी फॉरेनर्स ट्रिब्युनलमध्ये न जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.

भारतीय सैन्यात भरती कशी झाली? : अब्दुल हलीम यांनी विचारले की, जर ते संशयित नागरिक असतील तर त्यांची 1992 मध्ये भारतीय सैन्यात भरती कशी झाली? बारपेटा फॉरेनर्स ट्रिब्युनलने अब्दुल हलीम यांना माध्यमांसमोर येण्यापासून रोखण्याची अनेक कारणे आहेत. अब्दुल हलीम हे भारतीय लष्करात कनिष्ठ आयोग अधिकारी म्हणून निवृत्त झाले आहेत. बारपेटा फॉरेनर्स ट्रिब्युनलच्या घटनेवर बारपेटामध्ये प्रचंड असंतोष आहे.