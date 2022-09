अश्विन महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या प्रतिपदेपासून शारदीय नवरात्रीला सुरुवात ( Navratri 2022 ) होते. इंग्रजी कॅलेंडरनुसार, यावेळी 26 सप्टेंबर 2022 पासून सुरू होणारी नवरात्री 5 ऑक्टोबरपर्यंत असेल. या नवरात्रीत गरबा उत्सवाचे ( Garba festival in Navratri ) आयोजन केले जाते. तसेच उपवास ( Fasting on Navratri ) ठेवला जाते. चला तर मग जाणून घेऊया नवरात्रीच्या उपवासात काय करावे आणि काय करू नये.

नवरात्रीच्या उपवासात काय करावे: (What to do during Navratri fast )

अखंड ज्योतीची पूजा करून रोज मूर्ती, घट व कलश यांसह मातेला भोग अर्पण करावेत. बरेच लोक आपल्या घरी आईचे जागरण ठेवतात आणि भजन कीर्तन करतात. हा उपवास पूर्ण नऊ दिवस ठेवला जातो. यामध्ये, बहुतेक लोक एकच वेळ खातात. दररोज दुर्गा चालीसा, चंडी पाठ किंवा दुर्ग सप्तशती पाठ करा. उपवासाच्या शेवटी जेव्हा उद्यानपण केले जाते, तेव्हा कन्याभोज दिला जातो. बऱ्याच लोकांसाठी, सप्तमी, अष्टमी किंवा नवमीच्या दिवशी उपवास संपतो, त्यानंतर शेवटच्या दिवशी हवन केले जाते. शेवटच्या दिवशी म्हणजेच नवमीनंतर मातेच्या मूर्तीचे आणि रत्नांचे विसर्जन केले जाते. जर तुम्ही सप्तमी, अष्टमी किंवा नवमीच्या दिवशी व्रत सोडत असाल तर व्रताचे उद्यान करा आणि नऊ मुलींना खाऊ घाला आणि त्यांना दक्षिणा द्या. तरच व्रताचे फळ मिळते.

नवरात्रीच्या उपवासात काय करू नये: ( What not to do during Navratri fast )